موسكو: روسيا منفتحة على مواصلة المفاوضات بناء على تفاهمات "قمة ألاسكا"
أعلن مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك، أن موسكو منفتحة على مواصلة المفاوضات بناء على التفاهمات المتبادلة التي تم... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك، أن موسكو منفتحة على مواصلة المفاوضات بناء على التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في قمة "ألاسكا" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وقال بوليتشوك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "منفتحون على مواصلة المفاوضات استنادا إلى التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في قمة أنكوريج".
وصرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في 29 آذار/ مارس، أن روسيا تدعو زملاءها الأمريكيين إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوريج في ألاسكا.
وقال أوشاكوف، خلال مقابلة ردا على سؤال حول سبب عدم قدرة الأمريكيين على مطالبة كييف بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا: "قد يبدو كلامي وكأنه كشف سر، لكن هذا تحديدا ما نطالب به زملاءنا الأمريكيين. هذا ما نحتاجه الآن".
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 9 شباط/ فبراير، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج أساسية وقادرة على دفع عملية التسوية في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "إن هذه التفاهمات تحديداً هي التي من شأنها أن تدفع عملية السلام قدماً وتُتيح تحقيق انفراجة".
وأوضح بيسكوف، معنى مصطلح "روح أنكوريج"، موضحًا أنها مجموعة من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
وأعلن الزعيمان
استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.