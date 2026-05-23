موسكو: روسيا منفتحة على مواصلة المفاوضات بناء على تفاهمات "قمة ألاسكا"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
موسكو: روسيا منفتحة على مواصلة المفاوضات بناء على تفاهمات "قمة ألاسكا"
سبوتنيك عربي
أعلن مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك، أن موسكو منفتحة على مواصلة المفاوضات بناء على التفاهمات المتبادلة التي تم... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا
06:28 GMT 23.05.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات ضيقة النطاق في ألاسكا.
أعلن مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك، أن موسكو منفتحة على مواصلة المفاوضات بناء على التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في قمة "ألاسكا" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وقال بوليتشوك، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت: "منفتحون على مواصلة المفاوضات استنادا إلى التفاهمات المتبادلة التي تم التوصل إليها في قمة أنكوريج".

وصرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في 29 آذار/ مارس، أن روسيا تدعو زملاءها الأمريكيين إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أنكوريج في ألاسكا.

وقال أوشاكوف، خلال مقابلة ردا على سؤال حول سبب عدم قدرة الأمريكيين على مطالبة كييف بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا: "قد يبدو كلامي وكأنه كشف سر، لكن هذا تحديدا ما نطالب به زملاءنا الأمريكيين. هذا ما نحتاجه الآن".
الخارجية الروسية: روسيا منفتحة دائما على المفاوضات مع أوكرانيا
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 9 شباط/ فبراير، أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج أساسية وقادرة على دفع عملية التسوية في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "إن هذه التفاهمات تحديداً هي التي من شأنها أن تدفع عملية السلام قدماً وتُتيح تحقيق انفراجة".
وأوضح بيسكوف، معنى مصطلح "روح أنكوريج"، موضحًا أنها مجموعة من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات الروسية الأمريكية في ألاسكا.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
موسكو تنفي التقارير حول إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا
