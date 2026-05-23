وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"ويتكوف" أهمية خفض التوتر الإقليمي وتغليب الحلول الدبلوماسية
2026-05-23T17:36+0000
وزير الخارجية المصري يؤكد لـ"ويتكوف" أهمية خفض التوتر الإقليمي وتغليب الحلول الدبلوماسية
16:06 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 17:36 GMT 23.05.2026)
بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، تطورات الأوضاع الإقليمية ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم السبت، إن الاتصال تناول تبادل الرؤى بشأن الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية، حيث شدد عبد العاطي على أهمية تهدئة الأوضاع وتجنب أي تصعيد غير محسوب قد يهدد أمن واستقرار المنطقة
.
وأكد الوزير المصري ضرورة التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
من جانبه، أشاد ويتكوف بالدور الذي تقوم به مصر في دعم جهود التهدئة الإقليمية، معربًا عن تطلع واشنطن
إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة.
وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة
أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".
وأعلن ترامب، يوم الجمعة الماضي، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.
وأوضح الرئيس، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.
ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران
، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.