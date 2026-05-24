ترامب يوجه رسالة بعد مقتل مسلح قرب البيت الأبيض

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن "جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون تحركوا بسرعة واحترافية للتعامل مع مسلح قرب البيت الأبيض"، مشيرا إلى... 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T05:30+0000

وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن المسلح قُتل بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية قرب بوابات البيت الأبيض، مؤكدا أن الحادث يعكس أهمية توفير أعلى مستويات الأمن والحماية للرؤساء الأمريكيين في واشنطن.وقد وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا والشارع 17 شمال غرب. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن عناصر من القسم النظامي (المرتدي الزي الرسمي) التابع للخدمة السرية استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار عندما وقع الحادث. وسمع مراسلو البيت الأبيض ما بدا أنه عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.وقالت الخدمة السرية إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم، بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون "انبطحوا" ويحذرون من وجود "إطلاق نار".وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.وذكرت شبكة" سي إن إن، "أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر الإقامة في البيت الأبيض. وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كاش باتيل على منصة "إكس" إن الوكالة "متواجدة في الموقع وتدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار بالقرب من أراضي البيت الأبيض - وسنحدث الجمهور فور تمكننا من ذلك".

