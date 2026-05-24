ترامب يوجه رسالة بعد مقتل مسلح قرب البيت الأبيض

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يوجه رسالة بعد مقتل مسلح قرب البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن "جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون تحركوا بسرعة واحترافية للتعامل مع مسلح قرب البيت الأبيض"، مشيرا إلى... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن المسلح قُتل بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية قرب بوابات البيت الأبيض، مؤكدا أن الحادث يعكس أهمية توفير أعلى مستويات الأمن والحماية للرؤساء الأمريكيين في واشنطن.وقد وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا والشارع 17 شمال غرب. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن عناصر من القسم النظامي (المرتدي الزي الرسمي) التابع للخدمة السرية استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار عندما وقع الحادث. وسمع مراسلو البيت الأبيض ما بدا أنه عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.وقالت الخدمة السرية إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم، بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون "انبطحوا" ويحذرون من وجود "إطلاق نار".وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.وذكرت شبكة" سي إن إن، "أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر الإقامة في البيت الأبيض. وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كاش باتيل على منصة "إكس" إن الوكالة "متواجدة في الموقع وتدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار بالقرب من أراضي البيت الأبيض - وسنحدث الجمهور فور تمكننا من ذلك".
05:30 GMT 24.05.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن "جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون تحركوا بسرعة واحترافية للتعامل مع مسلح قرب البيت الأبيض"، مشيرا إلى أن "المشتبه به كان يملك سجلا عنيفا وربما هوسا بأبرز معالم الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن المسلح قُتل بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية قرب بوابات البيت الأبيض، مؤكدا أن الحادث يعكس أهمية توفير أعلى مستويات الأمن والحماية للرؤساء الأمريكيين في واشنطن.

وأشار ترامب إلى أن الواقعة تأتي بعد شهر من حادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مشددا على أن الأمن القومي الأمريكي يتطلب جعل العاصمة الأمريكية واشنطن "الأكثر أمانا على الإطلاق" للرؤساء المستقبليين.

وقد وقع الحادث بالقرب من تقاطع شارع بنسلفانيا والشارع 17 شمال غرب. وقال مسؤول إنفاذ القانون إن عناصر من القسم النظامي (المرتدي الزي الرسمي) التابع للخدمة السرية استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار عندما وقع الحادث.
وسمع مراسلو البيت الأبيض ما بدا أنه عشرات الطلقات النارية بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إغلاق أمني واستجابة سريعة من الخدمة السرية الأمريكية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتم إخراجه من القاعة بعد أن أطلق رجل النار ببندقية على أفراد الأمن خارج القاعة، وذلك خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض،واشنطن، 25 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
مشاهد جديدة للهجوم على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
1 مايو, 05:50 GMT
وقالت الخدمة السرية إن الوكالة تحقق في تقارير عن إطلاق نار عند زاوية الشارع 17 وشارع بنسلفانيا شمال غرب، وهو يقع خارج مجمع البيت الأبيض مباشرة.
وتم توجيه أعضاء السلك الصحفي المتواجدين في الحديقة الشمالية على عجل إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وداخل البيت الأبيض، طُلب من الصحفيين الاحتماء في أماكنهم، بينما كان عناصر الخدمة السرية يصرخون "انبطحوا" ويحذرون من وجود "إطلاق نار".
وشوهد عناصر الخدمة السرية وهم يحملون بنادق ويتحركون في منطقة الحديقة الشمالية عقب الحادث ويغلقون غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض. وتم رفع الإغلاق الأمني بعد الساعة 6:45 مساء بالتوقيت الشرقي مباشرة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
ترامب: مطلق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض كان مريضا
27 أبريل, 00:50 GMT
وذكرت شبكة" سي إن إن، "أن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في مقر الإقامة في البيت الأبيض. وقد تواصلت الشبكة مع البيت الأبيض، وشرطة العاصمة واشنطن، ودائرة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن للتعليق.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كاش باتيل على منصة "إكس" إن الوكالة "متواجدة في الموقع وتدعم الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق النار بالقرب من أراضي البيت الأبيض - وسنحدث الجمهور فور تمكننا من ذلك".
