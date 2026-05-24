صحفي أيرلندي: الضربة التي شنتها قوات كييف على سكن طلابي في لوغانسك عمل إرهابي

وصف الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية في ستاروبيلسك بأنه عمل إرهابي، أشار إلى عدم وجود بنية تحتية عسكرية في ستاروبيلسك.

2026-05-24T11:52+0000

قال الصحفي الأيرلندي، تشي باوز، لوكالة "سبوتنيك": "هذه جريمة قتل جماعي وعمل إرهابي. الأمر في غاية البساطة؛ لا يوجد أي لبس فيما حدث. الأمر واضح تمامًا؛ لا يوجد ما يُضاف".وأضاف: "الأمر المثير للاهتمام هو أن المكان هادئ للغاية، ولا يوجد فيه أي شيء عسكري... لا توجد بنية تحتية عسكرية هنا، إنها منطقة هادئة للغاية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 50 صحفيًا أجنبيًا توجهوا إلى موقع المأساة في ستاروبيلسك، حيث قصفت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى الكليات.أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.رداً على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية : مرافق الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومرافق القيادة العسكرية والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفالالجيش الروسي يشن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال

