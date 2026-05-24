https://sarabic.ae/20260524/مصر-تؤكد-رفض-عسكرة-البحر-الأحمر-وخليج-عدن-وتدعو-لقصر-مسؤولية-أمنه-على-الدول-المشاطئة-1113699712.html
مصر تؤكد رفض عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن وتدعو لقصر مسؤولية أمنهما على الدول المشاطئة
مصر تؤكد رفض عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن وتدعو لقصر مسؤولية أمنهما على الدول المشاطئة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على أن أمن هذا الممر الملاحي الاستراتيجي... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T13:11+0000
2026-05-24T13:11+0000
2026-05-24T13:13+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_5540582028428a782ab7174dc739c32c.jpg
جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الأحد، شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، حيث ترأس الجانبان أعمال الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي المصري ـ اليمني.وقال تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزير عبد العاطي استهل المباحثات بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر واليمن، مشيراً إلى أن انعقاد جولة الحوار في ظل التحديات الإقليمية الراهنة يعكس حرص البلدين على تنسيق المواقف تجاه القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.ورحب عبد العاطي باتفاق تبادل المحتجزين الأخير الذي تم برعاية أممية وبدعم من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لإنجاح جهود التسوية.كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزير عن أمله في أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن اتفاق شامل يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويجنبها مخاطر التصعيد.واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية لدول المنطقة، مشيراً إلى إطلاق وتفعيل مبادرة "StREAM" الهادفة إلى دعم حوكمة وأمن البحر الأحمر، فضلاً عن أهمية الإسراع بتفعيل آليات مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260518/المرأة-اليمنية-نموذج-للصمود-والتحدي-رغم-قسوة-سنوات-الحرب-1113516414.html
https://sarabic.ae/20260514/اليمن-أنصار-الله-تكشف-وجود-ألفي-أسير-لديها-وضمانات-لتنفيذ-اتفاق-عمان-1113426054.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108962769_83:0:1163:810_1920x0_80_0_0_6ac26905528814901dfae66650fbabe9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
مصر تؤكد رفض عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن وتدعو لقصر مسؤولية أمنهما على الدول المشاطئة
13:11 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 13:13 GMT 24.05.2026)
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على أن أمن هذا الممر الملاحي الاستراتيجي وحوكمته يمثلان مسؤولية حصرية للدول العربية والأفريقية المشاطئة.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الأحد، شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، حيث ترأس الجانبان أعمال الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي المصري ـ اليمني.
وقال تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزير عبد العاطي استهل المباحثات بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر واليمن
، مشيراً إلى أن انعقاد جولة الحوار في ظل التحديات الإقليمية الراهنة يعكس حرص البلدين على تنسيق المواقف تجاه القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن وزير الخارجية جدد التأكيد على موقف القاهرة الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، واستمرار دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحكومة الشرعية، بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اليمني، إلى جانب دعم مصر الكامل لاستئناف مسار التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
ورحب عبد العاطي باتفاق تبادل المحتجزين الأخير الذي تم برعاية أممية
وبدعم من المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لإنجاح جهود التسوية.
كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعرب الوزير عن أمله في أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن اتفاق شامل يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة
، ويجنبها مخاطر التصعيد.
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر وخليج عدن، شدد الجانبان على أهمية تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني والعسكري، وإنما تشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية والتنموية للدول المشاطئة.
واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية لدول المنطقة، مشيراً إلى إطلاق وتفعيل مبادرة "StREAM" الهادفة إلى دعم حوكمة وأمن البحر الأحمر، فضلاً عن أهمية الإسراع بتفعيل آليات مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
ويعاني البلد العربي
منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.