https://sarabic.ae/20260525/رغم-الهدنة-الإنذارات-الإسرائيلية-تدفع-بموجات-نزوح-جديدة-من-جنوبي-لبنان-1113711280.html

رغم الهدنة... الإنذارات الإسرائيلية تدفع بموجات نزوح جديدة من جنوبي لبنان

رغم الهدنة... الإنذارات الإسرائيلية تدفع بموجات نزوح جديدة من جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

تستمر معاناة أهالي القرى والبلدات الجنوبية في لبنان، جراء تواصل الاستهدافات والإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء، ما دفع بآلاف العائلات إلى ترك منازلها قسرًا... 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T09:00+0000

2026-05-25T09:00+0000

2026-05-25T09:00+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113711383_0:0:1185:666_1920x0_80_0_0_de81fdcd39dac432921f692bb7849768.png

ورغم سريان الهدنة، إلا أن التهديدات اليومية لم تتوقف، ما زاد من وتيرة النزوح لتسجل مراكز الإيواء والبيوت في حارة صيدا، أرقامًا قياسية في أعداد الوافدين.ويروي علي سبيتي، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، تفاصيل نجاته وعائلته بعد غارة إسرائيلية استهدفت محيط منزله، قائلًا: "تضرر بيتنا بشكل كبير نتيجة غارة قريبة لم تبعد سوى مسافة 3 منازل، لقد تطايرت الأبواب والشبابيك بالكامل، كما تضررت سيارتي وسيارة ابني، لكننا نحمد الله أننا تمكنا من الهرب والنجاة بأرواحنا".وفي مواجهة هذا التدفق اليومي للنازحين، تبذل الجهات المحلية والمتطوعون جهودًا استثنائية لاستيعاب الأزمة. وأكدت آية رضا، وهي متطوعة في بلدية حارة صيدا، أن "التهديدات والإنذارات الإسرائيلية مستمرة بشكل يومي، ما يعكس توافدًا حاشدًا للعائلات لتسجيل أسمائها في البلدية، خصوصًا بعد الإنذارات الأخيرة التي طالت منطقة صور". من جانبه، شدد رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين، على الموقف الإنساني والأخلاقي للبلدة في هذه المحنة، مؤكدًا أن "الحفاظ على كرامة الناس هو المبدأ، والشرف الأول للبلدية والأهالي".وكشف الزين عن الحجم الهائل للأعباء التي تتحملها البلدة، قائلًا: "تخطينا حاجز الـ30 ألف نازح موزعين على المنازل ومراكز الإيواء، لدرجة أننا بتنا نضع الناس في الممرات داخل المراكز لاستيعابهم".ومع استمرار التهديدات الإسرائيلية وتوسع رقعة الإنذارات، تبقى مدينة صيدا وجوارها، وتحديدًا حارة صيدا، نموذجًا حيًا للتكافل الاجتماعي والوطني في لبنان، حيث تتضافر جهود البلديات والمجتمع الأهلي لتضميد جراح النازحين وتوفير ملاذ آمن لهم، وسط تحديات إنسانية ولوجستية تفوق الوصف.رئيس الأركان الإسرائيلي: مستعدون لاستئناف القتال المكثف ضد إيران ونواصل استهداف "حزب الله"

https://sarabic.ae/20260525/عون-التفاوض-لتحرير-الجنوب-ليس-تنازلا-أو-استسلاما-ولبنان-لن-يساوم-على-سيادته-1113709576.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري