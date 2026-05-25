https://sarabic.ae/20260525/مبادرة-قرى-المشاعر-تخدم-300-ألف-حاج-في-عرفات-1113729003.html
مبادرة "قرى المشاعر" تخدم 300 ألف حاج في عرفات
مبادرة "قرى المشاعر" تخدم 300 ألف حاج في عرفات
سبوتنيك عربي
كشفت أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) تفاصيل مبادرة "قرى المشاعر" الخاصة بخدمة الحجاج في عرفات، مشيرة إلى أنها توفر تجربة ضيافة متكاملة خلال الفترة من مغرب... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T16:51+0000
2026-05-25T16:51+0000
2026-05-25T16:51+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار الحج
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113728683_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8c77ced09f0b57e6b5008c19128d53f.jpg
تستعد أمانة العاصمة المقدسة لتقديم خدماتها لأكثر من 300 ألف حاج في مشعر عرفات، عبر المبادرة التابعة لمعسكر بلدي للتطوع والقطاع غير الربحي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.وتقام المبادرة على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع بالقرب من مسجد نمرة على طريق المشاة المتجه إلى مزدلفة.وتهدف المبادرة إلى توفير محطة راحة للحجاج في موقع يبعد نحو 800 متر عن مسجد نمرة، ضمن مسار الحركة باتجاه مزدلفة، بما يسهم في دعم الخدمات الميدانية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة.وتشمل الخدمات المقدمة المأكولات والمشروبات، ومناطق للراحة، وأنظمة للرذاذ التبريدي، إضافة إلى الهدايا وخدمات الإرشاد والتوعية الصحية والخدمات المساندة، بما يعزز من جودة الخدمة في واحدة من أكثر مراحل الحج كثافة.
https://sarabic.ae/20260524/قطار-المشاعر-المقدسة-يبدأ-أولى-رحلاته-لنقل-الحجاج-في-موسم-حج-1447هـ-فيديو-1113697156.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113728683_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c999920dc1125ed897e3c01ac41253c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الحج, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الحج, السعودية, أخبار السعودية اليوم
مبادرة "قرى المشاعر" تخدم 300 ألف حاج في عرفات
كشفت أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) تفاصيل مبادرة "قرى المشاعر" الخاصة بخدمة الحجاج في عرفات، مشيرة إلى أنها توفر تجربة ضيافة متكاملة خلال الفترة من مغرب يوم التروية، 8 ذو الحجة، وحتى فجر يوم عيد الأضحى 10 ذو الحجة.
تستعد أمانة العاصمة المقدسة لتقديم خدماتها لأكثر من 300 ألف حاج في مشعر عرفات
، عبر المبادرة التابعة لمعسكر بلدي للتطوع والقطاع غير الربحي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين.
وتقام المبادرة على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع بالقرب من مسجد نمرة على طريق المشاة المتجه إلى مزدلفة.
وتهدف المبادرة إلى توفير محطة راحة للحجاج في موقع يبعد نحو 800 متر عن مسجد نمرة، ضمن مسار الحركة باتجاه مزدلفة، بما يسهم في دعم الخدمات الميدانية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن
خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة.
وتشمل الخدمات
المقدمة المأكولات والمشروبات، ومناطق للراحة، وأنظمة للرذاذ التبريدي، إضافة إلى الهدايا وخدمات الإرشاد والتوعية الصحية والخدمات المساندة، بما يعزز من جودة الخدمة في واحدة من أكثر مراحل الحج كثافة.