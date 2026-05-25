نائب لبناني عن كتلة "حزب الله": لا ثمن سياسي لسلاح المقاومة

أكد النائب اللبناني عن كتلة "حزب الله"، الدكتور حسين الحاج حسن، من بيروت، أن "الحكومة اللبنانية ارتكبت خطيئة بوضع النشاط العسكري والأمني للمقاومة خارج القانون،...

2026-05-25T09:55+0000

وقال الحاج حسن، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "انتقاد المقاومة في عيد التحرير يُرد إلى أصحابه، لأن إسرائيل هي الجهة المحتلة وليست المقاومة، ومن المضحك لوم المقاومة على الدفاع عن لبنان"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، بل حرية حركة للعدو".ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "لا عودة بالنسبة إلى حزب الله إلى ما قبل هذا التاريخ، بل إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، مع التزام الطرفين به".وحذر الحاج حسن من أن "مسار الحكومة يأخذ البلاد إلى مرحلة صعبة، وأن حزب الله يريد الاستقرار، لكن المسار الأمني الخاطىء للحكومة قد يؤدي إلى مواجهة في الشارع".وختم الحاج حسن، بالقول: "لا توجد قطيعة ولا تواصل مع رئاسة الجمهورية، وأن ما حدث في السياسة يحتاج إلى مراجعة الرئيس جوزاف عون"، مؤكدا أن "حزب الله سيلتزم بنتائج الاجتماع الأمني المرتقب في نيويورك إذا كانت لمصلحة لبنان، لكنه لن يلتزم بوقف إطلاق نار غير واضح يمنح إسرائيل حرية الحركة في لبنان".

