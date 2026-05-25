وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الشرق" ويطلع على تقارير عملها
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، تفقد وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، إذ قدّم وسامين من أوسمة "سوفوروف"...
2026-05-25T06:47+0000
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في أحد مراكز قيادة قوات مجموعة "الشرق"، حيث استمع إلى تقارير من ضباط القيادة والأركان حول تنفيذ المهام القتالية".
وأضافت: "عقب الاجتماع (مع ضباط قيادة المجموعة)، أصدر أندريه بيلاؤوسوف، تعليماته بدمج أنواع جديدة من الطائرات المسيرة الاعتراضية في نظام برمجي موحّد لتحسين أتمتة العمليات وتعزيز فعالية التصدي للطائرات المسيرة".
وجاء في البيان: "أبلغ قائد قوات الأنظمة غير المأهولة التابعة لمجموعة "الشرق"، الوزير أندريه بيلاؤوسوف، أنه كجزء من عملية التوظيف للخدمة العسكرية التعاقدية في قوات الأنظمة غير المأهولة، تم زيادة عدد أطقم مشغلي الطائرات المسيرة بشكل كبير، ما عزز بدوره القوة النارية للمجموعة للاشتباك بفعالية مع أفراد ومعدات العدو، ما يسهّل تقدم القوات في منطقة مسؤوليتها".
تجدر الإشارة إلى أنه وبتوجيه من الوزير بيلاؤوسوف، يستمر تشكيل وحدات جديدة من الأنظمة غير المأهولة، ما سيعزز قدرات الاستطلاع والقوة النارية لقوات المجموعة.
وجاء في البيان: "في نهاية العمل، أقام أندريه بيلاؤوسوف، حفلاً لتقديم الأوسمة إلى ثلاث وحدات من قوات المجموعة، تقديرًا للبطولة الجماعية والشجاعة والتفاني، الذي أظهره أفرادها خلال العملية العسكرية الخاصة".
يشار إلى أنه تم منح وحدتين من قوات المجموعة وسام "سوفوروف"، ووحدة أخرى وسام "جوكوف". كما قدّم بيلاؤوسوف جوائز الدولة الرفيعة لأفراد المجموعة العسكريين.