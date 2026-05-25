وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الشرق" ويطلع على تقارير عملها

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الشرق" ويطلع على تقارير عملها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، تفقد وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، إذ قدّم وسامين من أوسمة "سوفوروف"... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113710594_0:13:1876:1068_1920x0_80_0_0_e888e8c0e69c27954658ba565e3f0d3f.jpg
06:47 GMT 25.05.2026
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، تفقد وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، إذ قدّم وسامين من أوسمة "سوفوروف" و"جوكوف" للمجموعة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في أحد مراكز قيادة قوات مجموعة "الشرق"، حيث استمع إلى تقارير من ضباط القيادة والأركان حول تنفيذ المهام القتالية".

وأضافت: "عقب الاجتماع (مع ضباط قيادة المجموعة)، أصدر أندريه بيلاؤوسوف، تعليماته بدمج أنواع جديدة من الطائرات المسيرة الاعتراضية في نظام برمجي موحّد لتحسين أتمتة العمليات وتعزيز فعالية التصدي للطائرات المسيرة".

وجاء في البيان: "أبلغ قائد قوات الأنظمة غير المأهولة التابعة لمجموعة "الشرق"، الوزير أندريه بيلاؤوسوف، أنه كجزء من عملية التوظيف للخدمة العسكرية التعاقدية في قوات الأنظمة غير المأهولة، تم زيادة عدد أطقم مشغلي الطائرات المسيرة بشكل كبير، ما عزز بدوره القوة النارية للمجموعة للاشتباك بفعالية مع أفراد ومعدات العدو، ما يسهّل تقدم القوات في منطقة مسؤوليتها".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
بيلاؤوسوف: التعاون العسكري بين روسيا والصين يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الدولية الحالية
24 أبريل, 15:18 GMT
تجدر الإشارة إلى أنه وبتوجيه من الوزير بيلاؤوسوف، يستمر تشكيل وحدات جديدة من الأنظمة غير المأهولة، ما سيعزز قدرات الاستطلاع والقوة النارية لقوات المجموعة.

وجاء في البيان: "في نهاية العمل، أقام أندريه بيلاؤوسوف، حفلاً لتقديم الأوسمة إلى ثلاث وحدات من قوات المجموعة، تقديرًا للبطولة الجماعية والشجاعة والتفاني، الذي أظهره أفرادها خلال العملية العسكرية الخاصة".

يشار إلى أنه تم منح وحدتين من قوات المجموعة وسام "سوفوروف"، ووحدة أخرى وسام "جوكوف". كما قدّم بيلاؤوسوف جوائز الدولة الرفيعة لأفراد المجموعة العسكريين.
بيلاؤوسوف يمنح وسام الشجاعة لجنود كوريين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك... فيديو
وزير الدفاع الروسي: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تصل إلى مستوى غير مسبوق
