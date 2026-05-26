https://sarabic.ae/20260526/الحرس-الثوري-يعلن-إسقاطه-لمسيرة-أمريكية-ويحذر-من-انتهاك-وقف-إطلاق-النار-1113758805.html

الحرس الثوري يعلن إسقاطه لمسيرة أمريكية ويحذر من انتهاك وقف إطلاق النار

الحرس الثوري يعلن إسقاطه لمسيرة أمريكية ويحذر من انتهاك وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، رصد وإسقاط طائرة أمريكية دون طيار من طراز "MQ9"، والتصدي لطائرة دون طيار من طراز "RQ4"، ومقاتلة معتدية من طراز... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T13:14+0000

2026-05-26T13:14+0000

2026-05-26T13:14+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101401/06/1014010694_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_8ee769baef2e5b0017a5acaff4103921.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للحرس الثوري، تحذيره من أي انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الأمريكي، مؤكدا أنه يعتبر حق الرد بالمثل مشروعا وحتميا لنفسه.وجاء في بيان الحرس الثوري إن "الجيش الإرهابي الأمريكي، في منطقة الخليج الفارسي، يواصل مغامراته التدخلية في المنطقة وسلوكياته العدوانية، وقد انتهك المجال الجوي الإيراني؛ وبعد عمليات رصد استخباراتية دقيقة، تمكنت وحدات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلامية، من رصد وإسقاط طائرة بدون طيار من طراز MQ9، دفاعاً عن أجواء البلاد".وأضاف البيان: "كما أجبرت المقاتلة المعتدية من طراز F35 وطائرة الاستطلاع دون طيار من طراز RQ4 على الفرار والخروج من المجال الجوي الإيراني، وذلك عبر إطلاق النار عليهما".وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، في وقت سابق اليوم، أن "إيران مستعدة للحرب"، محذرًا من أن "أي هجوم جديد من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، سيقابل برد مختلف وأكثر قوة من السابق"، وفق تعبيره.وقال شكارجي، في تصريحات له، إن "طهران أعدّت قائمة بأهدافها في حال اندلاع مواجهة جديدة"، مشيرًا إلى أن "الرد الإيراني سيتضمن مفاجآت وتكتيكات جديدة تتجاوز ما حدث في الجولات السابقة من التصعيد"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف أن "إيران ستمنع خروج النفط من المنطقة إذا تم منع تصدير النفط الإيراني"، مشددًا على أن "أي جولة جديدة من الحرب لن تبقى ضمن الحدود الإقليمية".وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "الهجمات الإيرانية ستكون أشد وأثقل وأعنف وأقوى بكثير من الحربين السابقتين"، على حد قوله.وأعلن متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق من اليوم، بأن الجيش الأمريكي نفذ "ضربات دفاعية" جنوبي إيران يوم أمس الاثنين، استهدفت مواقع بينها "منصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام"، على حد قوله.وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعًا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ، وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".وأضاف أن الجيش الأمريكي "سيدافع عن قواته مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

https://sarabic.ae/20260526/إعلام-إيران-قد-تحصل-على-24-مليار-دولار-من-الأصول-المجمدة-بموجب-مذكرة-التفاهم-مع-أمريكا-1113745693.html

https://sarabic.ae/20260526/إيران-تهدد-بمنع-خروج-نفط-الخليج-إذا-تم-حظر-صادراتها-النفطية-1113739391.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار