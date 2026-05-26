إيران تهدد بمنع خروج نفط الخليج إذا تم حظر صادراتها النفطية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، أن "إيران مستعدة للحرب"، محذرًا من أن "أي هجوم جديد من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، سيقابل برد...

2026-05-26T06:18+0000

وقال شكارجي، في تصريحات له، إن "طهران أعدّت قائمة بأهدافها في حال اندلاع مواجهة جديدة"، مشيرًا إلى أن "الرد الإيراني سيتضمن مفاجآت وتكتيكات جديدة تتجاوز ما حدث في الجولات السابقة من التصعيد"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف أن "إيران ستمنع خروج النفط من المنطقة إذا تم منع تصدير النفط الإيراني"، مشددًا على أن "أي جولة جديدة من الحرب لن تبقى ضمن الحدود الإقليمية".وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "الهجمات الإيرانية ستكون أشد وأثقل وأعنف وأقوى بكثير من الحربين السابقتين"، على حد قوله.وقال المتحدث في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "قواتنا نفذت ضربات في جنوب إيران دفاعًا عن النفس، حيث استهدفت هجماتنا منصات إطلاق صواريخ، وقوارب إيرانية كانت تسعى إلى زرع ألغام".وأضاف أن الجيش الأمريكي "سيدافع عن قواته مع الالتزام بضبط النفس خلال وقف إطلاق النار الجاري".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الاثنين، بأن الاتفاق مع إيران سيكون إما "اتفاقًا عظيمًا وذا مغزى أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق"، وفق تعبيره.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.

