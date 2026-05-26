باحث في العلاقات الدولية: لا وجود لأي أثر عسكري في المبنى المستهدف في لوغانسك
أكد الباحث في العلاقات الدولية ومراسل التلفزيون العربي في موسكو، الدكتور سعد خلف، خلال جولة ميدانية على مبنى السكن الطلابي المستهدف في جمهورية لوغانسك الشعبية،... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T18:16+0000
حصري
أكد الباحث في العلاقات الدولية ومراسل التلفزيون العربي في موسكو، الدكتور سعد خلف، خلال جولة ميدانية على مبنى السكن الطلابي المستهدف في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن "لا وجود لأي أثر عسكري".
وكشف خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المنطقة كلها مدنية، والحي مدني بالكامل، يتضمن محال تجارية ومبنى مدرسة صغيرة بالجانب مبنى الجامعة ومبنى السكن والطلاب"، مضيفا: "بالدخول إلى المبنى الرئيسي المكون من خمس طوابق، دخلت المكاتب هناك في الطابق الأول والثاني مكاتب إدارية، واطلعت على ملفات ودفاتر التي يستخدمها المشرفون على العمليات التعليمية، انتقلت إلى الطابق الثاني فيه بعض قاعات الدرس والمحاضرات، والطابق الثالث والرابع والخامس هو السكن الجامعي للطلاب، وما شاهدته مبنى مدني بحت".
وتابع: "قال لي أحد المنقذين الذين كانوا من بين أول من وصلوا إلى المكان بعد الموجة الأولى من الاستهداف، إنهم عندما كانوا يحاولون إنقاذ الطالبات والطلبة وكان أكثرهم من الطالبات، حدثت موجة ضربات أخرى أصابت مبنى الكلية المجاور تماما على بعد 10 أمتار تقريبا من مبنى السكن الجامعي، وأضاف: "وهم يحاولون الدخول قال أحد المنقذين كنا نسمع صراخ الطلبة والطالبات بشكل فظيع".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.