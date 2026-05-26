باحث في العلاقات الدولية: لا وجود لأي أثر عسكري في المبنى المستهدف في لوغانسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/باحث-في-العلاقات-الدولية-لا-وجود-لأي-أثر-عسكري-في-المبنى-المستهدف-في-لوغانسك-1113765842.html
باحث في العلاقات الدولية: لا وجود لأي أثر عسكري في المبنى المستهدف في لوغانسك
باحث في العلاقات الدولية: لا وجود لأي أثر عسكري في المبنى المستهدف في لوغانسك
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في العلاقات الدولية ومراسل التلفزيون العربي في موسكو، الدكتور سعد خلف، خلال جولة ميدانية على مبنى السكن الطلابي المستهدف في جمهورية لوغانسك الشعبية،... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T18:16+0000
2026-05-26T18:16+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
سكن
مبنى سكني
مسيرات
طالب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113697923_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ce0d1f65cf14bf3b771c4a2a471c916.jpg
وكشف خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المنطقة كلها مدنية، والحي مدني بالكامل، يتضمن محال تجارية ومبنى مدرسة صغيرة بالجانب مبنى الجامعة ومبنى السكن والطلاب"، مضيفا: "بالدخول إلى المبنى الرئيسي المكون من خمس طوابق، دخلت المكاتب هناك في الطابق الأول والثاني مكاتب إدارية، واطلعت على ملفات ودفاتر التي يستخدمها المشرفون على العمليات التعليمية، انتقلت إلى الطابق الثاني فيه بعض قاعات الدرس والمحاضرات، والطابق الثالث والرابع والخامس هو السكن الجامعي للطلاب، وما شاهدته مبنى مدني بحت". وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك إلى21 قتيلاصحفيون أجانب يشاهدون بأعينهم أثار الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك - الخارجية الروسية
https://sarabic.ae/20260524/صحفيون-دوليون-من-موقع-الهجوم-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-ما-حدث-لا-يمكن-تبريره-1113701737.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113697923_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b5976404c80dd3bb05f188f1b0e7660f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, سكن, مبنى سكني, مسيرات, طالب
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, سكن, مبنى سكني, مسيرات, طالب

باحث في العلاقات الدولية: لا وجود لأي أثر عسكري في المبنى المستهدف في لوغانسك

18:16 GMT 26.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصحفيين وسائل الإعلام الأجنبية من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية.
صحفيين وسائل الإعلام الأجنبية من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث في العلاقات الدولية ومراسل التلفزيون العربي في موسكو، الدكتور سعد خلف، خلال جولة ميدانية على مبنى السكن الطلابي المستهدف في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن "لا وجود لأي أثر عسكري".
وكشف خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المنطقة كلها مدنية، والحي مدني بالكامل، يتضمن محال تجارية ومبنى مدرسة صغيرة بالجانب مبنى الجامعة ومبنى السكن والطلاب"، مضيفا: "بالدخول إلى المبنى الرئيسي المكون من خمس طوابق، دخلت المكاتب هناك في الطابق الأول والثاني مكاتب إدارية، واطلعت على ملفات ودفاتر التي يستخدمها المشرفون على العمليات التعليمية، انتقلت إلى الطابق الثاني فيه بعض قاعات الدرس والمحاضرات، والطابق الثالث والرابع والخامس هو السكن الجامعي للطلاب، وما شاهدته مبنى مدني بحت".

وتابع: "قال لي أحد المنقذين الذين كانوا من بين أول من وصلوا إلى المكان بعد الموجة الأولى من الاستهداف، إنهم عندما كانوا يحاولون إنقاذ الطالبات والطلبة وكان أكثرهم من الطالبات، حدثت موجة ضربات أخرى أصابت مبنى الكلية المجاور تماما على بعد 10 أمتار تقريبا من مبنى السكن الجامعي، وأضاف: "وهم يحاولون الدخول قال أحد المنقذين كنا نسمع صراخ الطلبة والطالبات بشكل فظيع".

صحفيي وسائل الإعلام من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
صحفيون دوليون من موقع الهجوم على السكن الطلابي في لوغانسك: ما حدث لا يمكن تبريره
24 مايو, 16:33 GMT
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.
ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.
وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك إلى21 قتيلا
صحفيون أجانب يشاهدون بأعينهم أثار الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك - الخارجية الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала