https://sarabic.ae/20260526/باحث-في-العلاقات-الدولية-لا-وجود-لأي-أثر-عسكري-في-المبنى-المستهدف-في-لوغانسك-1113765842.html

باحث في العلاقات الدولية: لا وجود لأي أثر عسكري في المبنى المستهدف في لوغانسك

باحث في العلاقات الدولية: لا وجود لأي أثر عسكري في المبنى المستهدف في لوغانسك

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في العلاقات الدولية ومراسل التلفزيون العربي في موسكو، الدكتور سعد خلف، خلال جولة ميدانية على مبنى السكن الطلابي المستهدف في جمهورية لوغانسك الشعبية،... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T18:16+0000

2026-05-26T18:16+0000

2026-05-26T18:16+0000

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

سكن

مبنى سكني

مسيرات

طالب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113697923_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ce0d1f65cf14bf3b771c4a2a471c916.jpg

وكشف خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "المنطقة كلها مدنية، والحي مدني بالكامل، يتضمن محال تجارية ومبنى مدرسة صغيرة بالجانب مبنى الجامعة ومبنى السكن والطلاب"، مضيفا: "بالدخول إلى المبنى الرئيسي المكون من خمس طوابق، دخلت المكاتب هناك في الطابق الأول والثاني مكاتب إدارية، واطلعت على ملفات ودفاتر التي يستخدمها المشرفون على العمليات التعليمية، انتقلت إلى الطابق الثاني فيه بعض قاعات الدرس والمحاضرات، والطابق الثالث والرابع والخامس هو السكن الجامعي للطلاب، وما شاهدته مبنى مدني بحت". وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.وزارة الطوارئ الروسية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك إلى21 قتيلاصحفيون أجانب يشاهدون بأعينهم أثار الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك - الخارجية الروسية

https://sarabic.ae/20260524/صحفيون-دوليون-من-موقع-الهجوم-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-ما-حدث-لا-يمكن-تبريره-1113701737.html

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, سكن, مبنى سكني, مسيرات, طالب