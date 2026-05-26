خبير بريطاني: يتعين على الاتحاد الأوروبي إضعاف دعمه لكييف
2026-05-26T09:11+0000
أوضح المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تقليص دعمه لأوكرانيا بعد إعلان وزارة الخارجية الروسية عن خطط عسكرية لضرب منشآت صناعية عسكرية في كييف.
وقال ميركوريس: "الآن وقد برزت مسألة التصعيد الجديد والضربات المحتملة، سيتراجع الاتحاد الأوروبي بحيث يصبح إضعاف الدعم لكييف حلاً وسطاً محتملاً يسمح له بتجنب مشاكل كبيرة مع روسيا".
ووفقاً للخبير، فإن رد فعل أوكرانيا القوي هو أيضا سمة مميزة: فهي لا تريد تحقيق السلام، بل تعمل فقط على تعميق الصراع.
وخلص ميركوريس إلى القول: "على أي حال، لم يواجه الهجوم الروسي الأخير على كييف أي مقاومة من نظام الدفاع الجوي، لذا فإن تكرار مثل هذه الضربات غير مربح لبروكسل بشكل واضح".
حذرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، من خطط عسكرية لاستهداف منشآت صناعية عسكرية في كييف، ودعت الدبلوماسيين الأجانب إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن.
وفي وقت لاحق، وخلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، انتباهه إلى التوصية بضمان إجلاء الدبلوماسيين وغيرهم من المواطنين من كييف.
في ليلة 22 مايو/أيار، استهدفت مسيرات أوكرانية سكنًا جامعيًا في ستاروبيلسك يضم 86 طالبًا، في جمهورية لوغانسك الشعبية. وانهار المبنى، ما أسفر عن مقتل 21 طالبًا وإصابة 44 آخرين.
بحسب فلاديمير بوتين، لم يكن الهجوم عشوائياً. فقد أفاد مراهقون ناجون بأن طائرات مسيّرة حلّقت فوقهم لفترة طويلة وأطلقت النار بدقة. وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية، مستخدماً صواريخ "أوريشنيك" و"كينجال" و"إسكندر" و"تسيركون".