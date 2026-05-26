https://sarabic.ae/20260526/خبير-بريطاني-يتعين-على-الاتحاد-الأوروبي-إضعاف-دعمه-لكييف-1113744067.html

خبير بريطاني: يتعين على الاتحاد الأوروبي إضعاف دعمه لكييف

خبير بريطاني: يتعين على الاتحاد الأوروبي إضعاف دعمه لكييف

سبوتنيك عربي

أوضح المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تقليص دعمه لأوكرانيا بعد إعلان وزارة الخارجية الروسية عن خطط عسكرية لضرب منشآت... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T09:11+0000

2026-05-26T09:11+0000

2026-05-26T09:11+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقال ميركوريس: "الآن وقد برزت مسألة التصعيد الجديد والضربات المحتملة، سيتراجع الاتحاد الأوروبي بحيث يصبح إضعاف الدعم لكييف حلاً وسطاً محتملاً يسمح له بتجنب مشاكل كبيرة مع روسيا".وخلص ميركوريس إلى القول: "على أي حال، لم يواجه الهجوم الروسي الأخير على كييف أي مقاومة من نظام الدفاع الجوي، لذا فإن تكرار مثل هذه الضربات غير مربح لبروكسل بشكل واضح".وفي وقت لاحق، وخلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، انتباهه إلى التوصية بضمان إجلاء الدبلوماسيين وغيرهم من المواطنين من كييف.بحسب فلاديمير بوتين، لم يكن الهجوم عشوائياً. فقد أفاد مراهقون ناجون بأن طائرات مسيّرة حلّقت فوقهم لفترة طويلة وأطلقت النار بدقة. وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية، مستخدماً صواريخ "أوريشنيك" و"كينجال" و"إسكندر" و"تسيركون".صحفيون دوليون من موقع الهجوم على السكن الطلابي في لوغانسك: ما حدث لا يمكن تبريرهالخارجية الروسية: لحل الأزمة الأوكرانية يجب معالجة أسبابها الجذرية

https://sarabic.ae/20260525/إعلام-إيطالي-من-المستحيل-تبرير-الهجوم-الأوكراني-على-ستاروبيلسك-في-الغرب-1113712811.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم