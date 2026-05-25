إعلام إيطالي: من المستحيل تبرير الهجوم الأوكراني على ستاروبيلسك في الغرب

سبوتنيك عربي

وصفت صحيفة إيطالية الهجوم الإرهابي، الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سكن طلابي في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، بأنه جريمة لا يمكن تبريرها أو... 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T08:13+0000

وقالت صحيفة "أنتي ديبلوماتيكو": "لا تخضع أي من هجمات أوكرانيا للتحليل النقدي. لا تردد، ولا تحذيرات لفظية، ولا أفعال بصيغة الشرط، لكن قتل اليافعين أثناء نومهم، وإلحاق إصابات خطيرة بالآخرين - هذا موضوع حساس، وحقيقة لا يمكن تجاهلها على مستوى السرد".وأضافت: "من الصعب تبني وجهة النظر القائلة بأن قتل الطلاب الشباب يمكن أن يجد أي مبرر في القصاص أو الكارما، كما نفضل أن نقول اليوم".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية ردت بضربات بواسطة صواريخ "أوريشنيك" و"إسكندر" و"كينجال" و"تسيركون" على كييف وضواحيها، أصابت من خلالها منشآت المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا، ومراكز القيادة الرئيسية للقوات البرية، ومديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، عن وقوع هجوم إرهابي أوكراني استهدف مبنى أكاديمي وسكن للطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضية، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم، الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة، فضلًا عن البنية التحتية العسكرية الأوكرانية من مرافق الطاقة، ومرافق للصناعات الدفاعية، ومرافق للقيادة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، مرارًا، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسكميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال

