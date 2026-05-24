صحفي أمريكي: روسيا يجب أن تحقق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة

صرح الصحفي الأمريكي والمحلل الجيوسياسي، كريستوفر هلالي، لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا يجب أن تحقق جميع أهدافه في العملية العسكرية الخاصة. 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T13:19+0000

وقال هلالي بعد زيارة موقع الضربة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية في ستاروبيلسك: "هذه الحرب مستمرة، وهذه الحرب ضد المدنيين الروس مستمرة. يجب أن تنتهي، والطريقة الوحيدة لإنهائها هي معالجة الأسباب الجذرية وضمان تحقيق روسيا لجميع أهدافها في العملية العسكرية الخاصة".وصف الصحفي الأمريكي الهجوم بأنه عمل من أعمال نظام فاشي وإرهابي، وقال: "هذا عمل نظام فاشي وإرهابي يستهدف المدنيين. وهو يهاجم المدنيين ليس فقط الآن، وليس فقط منذ عام 2022، بل منذ عام 2014، منذ البداية، عندما أعربنا عن تضامننا مع شعب دونباس".وأضاف: "يجب ألا ننسى: النظام الأوكراني لا يستطيع فعل أي شيء بدون دعم غربي".وتابع: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي هم من يقدمون الأسلحة والموارد والتمويل والقدرات التقنية وتحديد المواقع الجغرافية والمعلومات الاستخباراتية التي تمكن من ارتكاب هذه الجرائم - ليس فقط هنا في هذه الجامعة التربوية، ولكن في جميع أنحاء دونباس ، وفي كورسك ، وفي بيلغورود ، وفي أجزاء أخرى من روسيا ، حيث توغلوا عميقًا في الأراضي الروسية، في شبه جزيرة القرم".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 50 صحفيًا أجنبيًا توجهوا إلى موقع المأساة في ستاروبيلسك، حيث قصفت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى الكليات.أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.ردًا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة، فضلاً عن البنية التحتية الأوكرانية : مرافق الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومرافق القيادة العسكرية والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفالالجيش الروسي يشن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال

