https://sarabic.ae/20260526/زلزال-في-مانشستر-سيتي-رحيل-جماعي-بعد-نهاية-حقبة-غوارديولا-1113767749.html
"زلزال" في مانشستر سيتي... رحيل جماعي بعد نهاية حقبة غوارديولا
"زلزال" في مانشستر سيتي... رحيل جماعي بعد نهاية حقبة غوارديولا
سبوتنيك عربي
أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل خمسة من أعضاء الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، عقب انتهاء مسيرته مع النادي التي امتدت لعشرة أعوام. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T19:10+0000
2026-05-26T19:10+0000
2026-05-26T19:10+0000
رياضة
بريطانيا
أخبار إسبانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095666695_0:0:2273:1279_1920x0_80_0_0_9a0ee5f2129192146f5924ca47e9f2e0.jpg
وأوضح النادي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن كلًا من بيب ليندرز، وكولو توريه، ولورينزو بوينافينتورا، ومانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور سيغادرون مناصبهم مع نهاية موسم 2025-2026.وأشار البيان إلى أن بيب ليندرز انضم إلى الجهاز الفني في صيف 2025 كمساعد لغوارديولا، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.وأوضح النادي أن مدرب اللياقة البدنية لورينزو بوينافينتورا رافق غوارديولا طوال مسيرته التدريبية مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سيغادر إلى جانب المدرب الإسباني.كما عمل مانيل إستيارته مع غوارديولا في الأندية الثلاثة ضمن أدوار فنية وإدارية مختلفة، بينما شغل تشابي مانسيسيدور منصب رئيس قسم حراس المرمى في مانشستر سيتي منذ عام 2013، بداية من فترة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، واستمر في منصبه طوال حقبة غوارديولا.واختتم مانشستر سيتي بيانه بتوجيه الشكر لأعضاء الجهاز المغادرين، متمنيًا لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.
https://sarabic.ae/20260522/مانشستر-سيتي-يعلن-رحيل-غوارديولا-رسميا-1113652596.html
https://sarabic.ae/20260516/مانشستر-سيتي-يتوج-بكأس-الاتحاد-الإنجليزي-بعد-فوزه-على-تشيلسي--1113473919.html
بريطانيا
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095666695_164:0:2184:1515_1920x0_80_0_0_b9289aa9344b2e00aa42be031f6e35a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, بريطانيا, أخبار إسبانيا
رياضة, بريطانيا, أخبار إسبانيا
"زلزال" في مانشستر سيتي... رحيل جماعي بعد نهاية حقبة غوارديولا
أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل خمسة من أعضاء الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، عقب انتهاء مسيرته مع النادي التي امتدت لعشرة أعوام.
وأوضح النادي، في بيان
رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن كلًا من بيب ليندرز، وكولو توريه، ولورينزو بوينافينتورا، ومانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور سيغادرون مناصبهم مع نهاية موسم 2025-2026.
وأشار البيان إلى أن بيب ليندرز انضم إلى الجهاز الفني في صيف 2025 كمساعد لغوارديولا
، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.
كما لفت إلى أن كولو توريه، الذي سبق له التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لاعبًا، انضم إلى الجهاز الفني والإداري للفريق الأول بعد عمله ضمن الطاقم التدريبي لفريق الشباب تحت 18 عامًا.
وأوضح النادي أن مدرب اللياقة البدنية لورينزو بوينافينتورا رافق غوارديولا طوال مسيرته التدريبية مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سيغادر إلى جانب المدرب الإسباني.
كما عمل مانيل إستيارته مع غوارديولا في الأندية الثلاثة ضمن أدوار فنية وإدارية مختلفة، بينما شغل تشابي مانسيسيدور منصب رئيس قسم حراس المرمى في مانشستر سيتي منذ عام 2013، بداية من فترة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، واستمر في منصبه طوال حقبة غوارديولا.
واختتم مانشستر سيتي
بيانه بتوجيه الشكر لأعضاء الجهاز المغادرين، متمنيًا لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.