"زلزال" في مانشستر سيتي... رحيل جماعي بعد نهاية حقبة غوارديولا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"زلزال" في مانشستر سيتي... رحيل جماعي بعد نهاية حقبة غوارديولا
سبوتنيك عربي
وأوضح النادي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن كلًا من بيب ليندرز، وكولو توريه، ولورينزو بوينافينتورا، ومانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور سيغادرون مناصبهم مع نهاية موسم 2025-2026.وأشار البيان إلى أن بيب ليندرز انضم إلى الجهاز الفني في صيف 2025 كمساعد لغوارديولا، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.وأوضح النادي أن مدرب اللياقة البدنية لورينزو بوينافينتورا رافق غوارديولا طوال مسيرته التدريبية مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سيغادر إلى جانب المدرب الإسباني.كما عمل مانيل إستيارته مع غوارديولا في الأندية الثلاثة ضمن أدوار فنية وإدارية مختلفة، بينما شغل تشابي مانسيسيدور منصب رئيس قسم حراس المرمى في مانشستر سيتي منذ عام 2013، بداية من فترة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، واستمر في منصبه طوال حقبة غوارديولا.واختتم مانشستر سيتي بيانه بتوجيه الشكر لأعضاء الجهاز المغادرين، متمنيًا لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.
"زلزال" في مانشستر سيتي... رحيل جماعي بعد نهاية حقبة غوارديولا

© AP Photo / Dave Thompson
أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل خمسة من أعضاء الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، عقب انتهاء مسيرته مع النادي التي امتدت لعشرة أعوام.
وأوضح النادي، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن كلًا من بيب ليندرز، وكولو توريه، ولورينزو بوينافينتورا، ومانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور سيغادرون مناصبهم مع نهاية موسم 2025-2026.
وأشار البيان إلى أن بيب ليندرز انضم إلى الجهاز الفني في صيف 2025 كمساعد لغوارديولا، وأسهم في تتويج الفريق بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.
كما لفت إلى أن كولو توريه، الذي سبق له التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لاعبًا، انضم إلى الجهاز الفني والإداري للفريق الأول بعد عمله ضمن الطاقم التدريبي لفريق الشباب تحت 18 عامًا.
وأوضح النادي أن مدرب اللياقة البدنية لورينزو بوينافينتورا رافق غوارديولا طوال مسيرته التدريبية مع أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه سيغادر إلى جانب المدرب الإسباني.
كما عمل مانيل إستيارته مع غوارديولا في الأندية الثلاثة ضمن أدوار فنية وإدارية مختلفة، بينما شغل تشابي مانسيسيدور منصب رئيس قسم حراس المرمى في مانشستر سيتي منذ عام 2013، بداية من فترة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، واستمر في منصبه طوال حقبة غوارديولا.
واختتم مانشستر سيتي بيانه بتوجيه الشكر لأعضاء الجهاز المغادرين، متمنيًا لهم التوفيق في محطاتهم المقبلة.
