كيف تعمل تقنية الطباعة الانتقائية الثلاثية الأبعاد للمعادن بالليزر؟

لم تعد الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن حكرًا على شركات الطيران والفضاء العملاقة والمختبرات التقنية المتقدمة. فقد أتاحت تقنية تُعرف باسم "الصهر الانتقائي...

2026-05-26T21:53+0000

تُحدث هذه الطريقة في التصنيع الإضافي ثورةً في كيفية تصميم المهندسين لكل شيء، بدءًا من الغرسات الطبية وصولًا إلى محركات الطائرات.كيف تعمل تقنية الصهر الانتقائي بالليزر؟تُعدّ تقنية الصهر الانتقائي بالليزر من أكثر تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد استخدامًا في الصناعة للمعادن. تتميز هذه العملية ببساطتها، على الرغم من تعقيد هندستها. أولًا، يقوم المهندسون بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للجزء المطلوب باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD). ثم يُحمّل هذا النموذج في برنامج تقطيع خاص يُهيئه للطباعة. يقوم البرنامج بضبط جميع المعايير اللازمة وتقسيم الجزء المراد طباعته إلى طبقات أفقية رقيقة، تقوم الطابعة الثلاثية الأبعاد ببنائها طبقةً تلو الأخرى، حسب ماورد في صحيفة "العلم المكشوف". بعد اكتمال الطبقة الأولى، تتحرك منصة العمل لأسفل قليلًا على طول المحور Z، وتتكرر العملية: تُوزّع طبقة جديدة من المسحوق، ويقوم الليزر بصهرها، ثم تتحرك المنصة لأسفل مرة أخرى. تستمر هذه الخطوات حتى يكتمل الجسم ثلاثي الأبعاد بالكامل.عند انتهاء الطباعة، تُزال المنصة بالكامل مع الجزء المطبوع من الطابعة. يُفصل الجزء ميكانيكيًا عن المنصة ويُنظف من أي هياكل داعمة بُنيت لدعم العناصر المتدلية أثناء الطباعة.أهمية بيئة الغاز الخامل من أهم مميزات تقنية الطباعة الانتقائية بالليزر (SLM) أن عملية الطباعة بأكملها تتم داخل حجرة مملوءة بغاز خامل، عادةً ما يكون الأرجون أو النيتروجين ذو محتوى منخفض جدًا من الأكسجين. هذا ليس خيارًا، بل هو ضروري. دون جو الغاز الخامل، سيتأكسد مسحوق المعدن عند درجات الحرارة العالية جدًا الناتجة عن الليزر. سيؤدي التأكسد إلى إضعاف المنتج النهائي وجعله غير صالح للاستخدام في معظم التطبيقات. المواد التي يمكنك الطباعة بها تتنوع المعادن المتاحة للطباعة الثلاثية الأبعاد بتقنية SLM بشكل كبير، أكثر مما يتصوره معظم الناس. على عكس بعض طرق الطباعة المعدنية الأخرى التي تعمل فقط مع سبائك محددة، يمكن لتقنية SLM استخدام كل من سبائك المعادن ومساحيق المعادن النقية، إليك أكثر المواد شيوعًا:هذا التنوع في المواد هو ما جعل تقنية SLM شائعة جدًا في العديد من الصناعات المختلفة.ما الذي يُميّزها عن تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد المعدنية الأخرى؟ كثيرًا ما يحدث خلط بين تقنية الطباعة الانتقائية بالليزر (SLM) وتقنيات أخرى تحمل أسماءً مشابهة، مثل التلبيد الانتقائي بالليزر (SLS) والتلبيد المباشر للمعادن بالليزر (DMLS). ورغم تشابهها ظاهريًا، إلا أنها في الواقع طريقتان مختلفتان بينهما فروق جوهرية. أما في تقنيتي DMLS وSLS، فيقوم الليزر بتلبيد (دمج جزئي) جزيئات المعدن فقط، بدلًا من صهرها بالكامل. وهذا يعني أن الأجزاء النهائية ليست بنفس كثافة أو قوة أجزاء SLM.كما تتميز تقنية SLM بميزة عملية: فهي تعمل بمساحيق معدنية ذات نقطة انصهار واحدة، بينما تستخدم تقنية DMLS مساحيق ذات نقاط انصهار مختلفة تتحد معًا عند درجات حرارة عالية. الأشكال الهندسية المعقدةباستخدام الطرق التقليدية كالصب أو التشكيل، غالباً ما يكون من المستحيل إنشاء قنوات داخلية معقدة، أو هياكل شبكية دقيقة، أو أشكال عضوية. أما مع تقنية الطباعة الانتقائية بالليزر (SLM)، فإن طباعة هذه الأشكال الهندسية لا تختلف صعوبةً عن طباعة الكتل البسيطة. إذ يمكن لليزر صهر المسحوق بأي نمط، مما يُنتج هياكل يستحيل تشكيلها أو صبّها. تُحدث هذه الإمكانية نقلة نوعية في التصميم الهندسي. فلم يعد المهندسون مضطرين لتصميم الأجزاء وفقاً لقيود التصنيع، بل يُمكنهم تصميمها لتحقيق الأداء الأمثل، والوزن المناسب، والوظيفة المطلوبة، وترك طابعة SLM تُنتج أي شكل هندسي مطلوب. التطبيقات الصناعية بفضل تنوع استخدامات تقنية الطباعة الانتقائية بالليزر (SLM)، أصبحت هذه التقنية ذات قيمة عالية في العديد من الصناعات، منها: الحاجة إلى هياكل الدعممن عيوب تقنية الطباعة الانتقائية بالليزر (SLM) الحاجة إلى هياكل دعم. فكما هو الحال في طرق الطباعة ثلاثية الأبعاد الأخرى، تحتاج أي عناصر بارزة في القطعة إلى دعامات لتثبيتها أثناء الطباعة. تُصنع هذه الدعامات من نفس مسحوق المعدن المستخدم في القطعة نفسها. بعد اكتمال الطباعة، يجب إزالة الدعامات ميكانيكيًا. هذه العملية جزء من المعالجة اللاحقة المطلوبة لجميع قطع الطباعة الانتقائية بالليزر. تُعد الدعامات ضرورية لأن طبقة مسحوق المعدن لا تستطيع دعم العناصر البارزة بمفردها، وقد يترهل المعدن المنصهر أو يتشوه بدون دعم. مع ذلك، تسمح التطورات في برامج التصميم للمهندسين بتحسين موضع الدعامات وتقليل كمية مواد الدعم المطلوبة، مما يقلل وقت الطباعة وجهد المعالجة اللاحقة. الميزة الاقتصادية في الإنتاج بكميات صغيرة والإنتاج حسب الطلب، توفر تقنية الطباعة الانتقائية بالليزر ميزة اقتصادية كبيرة مقارنةً بالتصنيع التقليدي. تتطلب الطرق التقليدية، مثل الصب، قوالب باهظة الثمن قد تصل تكلفتها إلى آلاف الدولارات وتستغرق أسابيع لإنتاجها. مع تقنية الطباعة الانتقائية بالليزر (SLM)، لا حاجة إلى قوالب أو أدوات. ما عليك سوى تحميل النموذج ثلاثي الأبعاد وطباعته. وهذا ما يجعل تقنية SLM منافسة اقتصادياً للإنتاج بكميات صغيرة، والقطع المصممة حسب الطلب، والنماذج الأولية السريعة، حيث تكون الأدوات التقليدية باهظة الثمن أو بطيئة الإنتاج. مستقبل الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن تتطور تقنية الطباعة الانتقائية بالليزر (SLM) بوتيرة متسارعة. فالطابعات الجديدة أسرع وأكثر دقة، وقادرة على معالجة مواد أكثر من أي وقت مضى. إن الجمع بين الدقة العالية والخصائص الميكانيكية الممتازة وحرية التصميم يجعل منها ذات أهمية متزايدة في التصنيع المتقدم. مع ازدياد انتشار هذه التقنية وانخفاض تكلفتها، من المرجح أن نرى أجزاء معدنية مطبوعة بهذه التقنية في المزيد من المنتجات اليومية، بدءًا من الإلكترونيات الاستهلاكية ووصولًا إلى السيارات والأجهزة الطبية. إن القدرة على إنتاج أجزاء أخف وزنًا وأقوى وأكثر تعقيدًا من الأجزاء المصنعة بالطرق التقليدية تمنح هذه التقنية ميزة تنافسية كبيرة في العديد من الصناعات.

علوم, طابعة ثلاثية الأبعاد, ليزر, معادن, تصنيع