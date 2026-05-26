منتخب المغرب يكتسح بوروندي بـ"خماسية" استعدادا للمونديال
سبوتنيك عربي
تمكن المنتخب المغربي من تحقيق فوز عريض على نظيره البوروندي بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس...
2026-05-26T15:54+0000
وكان المنتخب المغربي قد وضع برنامجا للإعداد من أجل رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على الجاهزية التكتيكية لعناصر الفريق، وذلك قبل أن مونديال كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/تموز.وكان الجهاز الفني للمنتخب المغربي، بقيادة محمد وهبي، قد قرر إقامة اللقاء الودي خلف أبواب مغلقة أمام وسائل الإعلام، في وقت جاءت الأهداف الخمسة جميعها في الشوط الثاني.سجل الأهداف كل من أيوب الكعبي هدفين، وتوفيق بن طيب هدفين، وسفيان بن جديدة هدفا.ويدخل ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب المغربي خوضه لمباراتين وديتين أخريين أمام مدغشقر يوم 2 يونيو/حزيران المقبل، والنرويج يوم 7 من الشهر نفسه، ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق منافسات المونديال.ويشار إلى أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي، حيث يبدأ مشواره بمواجهة البرازيل يوم 13 يونيو، قبل مواجهة اسكتلندا ثم هايتي.
