باحثة في الشأن السياسي: الرد الروسي على استهداف لوغانسك سيكون محسوبا أخلاقيا وعسكريا
ترى الباحثة في الشأن السياسي، الدكتورة ميس كريدي، من موسكو، أن "الرد الروسي على رسالة الغرب عبر وكلائه باستهداف المدنيين في لوغانسك بعملية ممنهجة، سيأتي ساحقا...
ترى الباحثة في الشأن السياسي، الدكتورة ميس كريدي، من موسكو، أن "الرد الروسي على رسالة الغرب عبر وكلائه باستهداف المدنيين في لوغانسك بعملية ممنهجة، سيأتي ساحقا وماحقا، لأن المسألة أخلاقية وتجاوزت الحدود العسكرية".
وقالت كريدي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موسكو تتسم بالعقلانية في السياسة، ولا تجر إلى ردود الأفعال، ولطالما تميزت بالحكمة والشجاعة واتخاذ قرار النصر من دون المواءمة مع أخلاق الغرب، وأن الرد سيأتي هادئا وبعيدا عن الضجيج الانفعالي، ووفق خصوصية العملية الخاصة وحساباتها الأخلاقية، مع الحرص على الحد من الخسائر البشرية وعدم تحويلها إلى حرب مفتوحة لا يريدها الزعماء الكبار، بخلاف ما تحاول السياسات النيوليبرالية الدفع نحوها".
وأكدت كريدي أن "الغرب لن يتوقف حتى يتم قطع الطريق عليه، بإنهاء الصراع الأساسي ووضع حدود نهائية وحاسمة معه في أوكرانيا".
وأوضحت أن "فرق الرؤية بين الإدارة الأمريكية والدول العميقة في الولايات المتحدة وأوروبا يعطل مسار إنجاز أي مفاوضات، وأن الخلاف داخل بيئة الغرب ينعكس على عدم استقرار العالم ويحول دون الوصول إلى نهايات سلمية"، لافتة إلى أن "المتضرر الوحيد هو هيمنة الطبقة العميقة غير المسؤولة والمنتجة للفساد العالمي والإرهاب
، في ظل ما يجري من إعداد خرائط عالمية ضمن إطار العالم متعدد الأقطاب، الذي أعلن عنه الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين خلال لقائهما الأخير".
وأوضحت الباحثة في الشأن السياسي، أن "زيارة بوتين إلى كازاخستان تأتي في إطار ترتيب الملفات، لأن القارة الآسيوية هي أساس إعادة ترتيب ملفات العالم، حيث ستتبدل مواقع ومراكز الثقل المالي والطاقة على المستوى العالمي، لا سيما مع الموقع الاستراتيجي الذي تحتله كازاخستان في آسيا الوسطى".
وأكدت كريدي أن "علاقة روسيا بكازاخستان، سواء على المستوى الاجتماعي أو المالي أو السياسي، تجعل منها شريكا اقتصاديا مناسبا وهادئا ومستقرا، وقادرا على لعب دور محوري في عالم متعدد الأقطاب، ضمن الشراكات المطروحة بين روسيا والصين والهند، ولا سيما في معادلات ما بعد انتهاء الحرب على إيران".