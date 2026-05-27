https://sarabic.ae/20260527/ترامب-يهز-الناتو-إعلام-قرار-أمريكي-بتقليص-القوات-الداعمة-للحلف-في-حال-نشوب-نزاع-إلى-النصف-1113775487.html
ترامب يهز "الناتو"... إعلام: قرار أمريكي بتقليص القوات الداعمة للحلف في حال "نشوب نزاع" إلى النصف
ترامب يهز "الناتو"... إعلام: قرار أمريكي بتقليص القوات الداعمة للحلف في حال "نشوب نزاع" إلى النصف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، خفض حجم قواتها التي كانت تخطط لنشرها في أوروبا، "عند اندلاع أي نزاع محتمل"، في إطار توجه تتبناه... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T06:21+0000
2026-05-27T06:21+0000
2026-05-27T06:21+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113693206_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_1f084e60a0d012995412c1f098abb5e2.jpg
وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن "مسؤول البنتاغون ألكسندر فيليز غرين، أبلغ دول الحلف بهذا التوجه، خلال اجتماع مغلق عُقد الأسبوع الماضي، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل".ووفقا للمصادر، تدرس إدارة ترامب "تقليص ما يتراوح بين ثلث ونصف القدرات العسكرية الأمريكية المخصصة لدعم الناتو وقت الأزمات، وتشمل هذه التخفيضات القاذفات الإستراتيجية، ووحدات الضربات بعيدة المدى، وبعض القطع البحرية، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوًا".ويأتي هذا التحرك قبل انعقاد قمة الناتو المنتظرة في أنقرة، خلال يوليو/ تموز المقبل، والتي يُتوقع أن يشارك فيها ترامب، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأوروبية لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة.وكانت الولايات المتحدة، سحبت العام الماضي، لواء عسكريا من رومانيًا، ثم علّقت مطلع مايو/ أيار الجاري، نشر لواء مدرع في بولندا، قبل أن يعلن ترامب لاحقًا إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الأراضي البولندية، من دون الكشف عن تفاصيل إعادة الانتشار.وخلال ولايته الثانية، واصل ترامب انتقاد حلف الناتو، معتبرًا أن بعض الدول الأوروبية لا تقدم الدعم الكافي للسياسات الأمريكية، كما وجّه انتقادات إلى ألمانيا، التي تستضيف أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا، عقب تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي شكك فيها بفعالية "الإستراتيجية الأمريكية" في الصراعات الحالية.
https://sarabic.ae/20260522/روبيو-مراجعة-انتشار-القوات-الأمريكية-في-أوروبا-عملية-مستمرة-وليست-إجراء-عقابيا-1113638789.html
https://sarabic.ae/20260510/إعلام-القوات-الأمريكية-تتحضر-لموجة-مغادرة-جديدة-من-أوروبا-1113291895.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113693206_50:0:1383:1000_1920x0_80_0_0_e980ac60b8680c960f54048f7cbfd09a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
ترامب يهز "الناتو"... إعلام: قرار أمريكي بتقليص القوات الداعمة للحلف في حال "نشوب نزاع" إلى النصف
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، خفض حجم قواتها التي كانت تخطط لنشرها في أوروبا، "عند اندلاع أي نزاع محتمل"، في إطار توجه تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتقليل الالتزامات العسكرية تجاه حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن "مسؤول البنتاغون ألكسندر فيليز غرين، أبلغ دول الحلف بهذا التوجه، خلال اجتماع مغلق عُقد الأسبوع الماضي، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل".
ووفقا للمصادر، تدرس إدارة ترامب "تقليص ما يتراوح بين ثلث ونصف القدرات العسكرية الأمريكية المخصصة لدعم الناتو
وقت الأزمات، وتشمل هذه التخفيضات القاذفات الإستراتيجية، ووحدات الضربات بعيدة المدى، وبعض القطع البحرية، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوًا".
ويأتي هذا التحرك قبل انعقاد قمة الناتو المنتظرة في أنقرة، خلال يوليو/ تموز المقبل، والتي يُتوقع أن يشارك فيها ترامب، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأوروبية لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة.
كما يتزامن القرار مع خطوات سابقة اتخذتها وزارة الدفاع الأمريكية لإعادة توزيع قواتها عالميًا، إذ تؤكد واشنطن أن تعزيز وجودها العسكري في منطقة المحيط الهادئ "بات أولوية لمواجهة تنامي النفوذ العسكري الصيني".
وكانت الولايات المتحدة، سحبت العام الماضي، لواء عسكريا من رومانيًا، ثم علّقت مطلع مايو/ أيار الجاري، نشر لواء مدرع في بولندا، قبل أن يعلن ترامب لاحقًا إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الأراضي البولندية، من دون الكشف عن تفاصيل إعادة الانتشار.
وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، الجمهوريان روجر ويكر، ومايك روجرز، من أن "أي خفض مبكر للقوات الأمريكية في أوروبا
، قد يمنح موسكو رسائل خاطئة بشأن تماسك الحلف الغربي"، على حد قولهما.
وخلال ولايته الثانية، واصل ترامب انتقاد حلف الناتو، معتبرًا أن بعض الدول الأوروبية لا تقدم الدعم الكافي للسياسات الأمريكية، كما وجّه انتقادات إلى ألمانيا، التي تستضيف أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا، عقب تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي شكك فيها بفعالية "الإستراتيجية الأمريكية" في الصراعات الحالية.