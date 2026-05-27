ترامب يهز "الناتو"... إعلام: قرار أمريكي بتقليص القوات الداعمة للحلف في حال "نشوب نزاع" إلى النصف

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260527/ترامب-يهز-الناتو-إعلام-قرار-أمريكي-بتقليص-القوات-الداعمة-للحلف-في-حال-نشوب-نزاع-إلى-النصف-1113775487.html
ترامب يهز "الناتو"... إعلام: قرار أمريكي بتقليص القوات الداعمة للحلف في حال "نشوب نزاع" إلى النصف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، خفض حجم قواتها التي كانت تخطط لنشرها في أوروبا، "عند اندلاع أي نزاع محتمل"، في إطار توجه تتبناه... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
© REUTERS Kylie Cooper
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، خفض حجم قواتها التي كانت تخطط لنشرها في أوروبا، "عند اندلاع أي نزاع محتمل"، في إطار توجه تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتقليل الالتزامات العسكرية تجاه حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن "مسؤول البنتاغون ألكسندر فيليز غرين، أبلغ دول الحلف بهذا التوجه، خلال اجتماع مغلق عُقد الأسبوع الماضي، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل".
ووفقا للمصادر، تدرس إدارة ترامب "تقليص ما يتراوح بين ثلث ونصف القدرات العسكرية الأمريكية المخصصة لدعم الناتو وقت الأزمات، وتشمل هذه التخفيضات القاذفات الإستراتيجية، ووحدات الضربات بعيدة المدى، وبعض القطع البحرية، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوًا".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
روبيو: مراجعة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا عملية مستمرة وليست إجراء عقابيا
22 مايو, 08:47 GMT
ويأتي هذا التحرك قبل انعقاد قمة الناتو المنتظرة في أنقرة، خلال يوليو/ تموز المقبل، والتي يُتوقع أن يشارك فيها ترامب، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأوروبية لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة.

كما يتزامن القرار مع خطوات سابقة اتخذتها وزارة الدفاع الأمريكية لإعادة توزيع قواتها عالميًا، إذ تؤكد واشنطن أن تعزيز وجودها العسكري في منطقة المحيط الهادئ "بات أولوية لمواجهة تنامي النفوذ العسكري الصيني".

وكانت الولايات المتحدة، سحبت العام الماضي، لواء عسكريا من رومانيًا، ثم علّقت مطلع مايو/ أيار الجاري، نشر لواء مدرع في بولندا، قبل أن يعلن ترامب لاحقًا إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الأراضي البولندية، من دون الكشف عن تفاصيل إعادة الانتشار.
القوات الأمريكية في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
إعلام: القوات الأمريكية تتحضر لموجة مغادرة جديدة من أوروبا إلى "دول داعمة"
10 مايو, 04:54 GMT
وفي بيان مشترك، حذّر رئيسا لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، الجمهوريان روجر ويكر، ومايك روجرز، من أن "أي خفض مبكر للقوات الأمريكية في أوروبا، قد يمنح موسكو رسائل خاطئة بشأن تماسك الحلف الغربي"، على حد قولهما.
وخلال ولايته الثانية، واصل ترامب انتقاد حلف الناتو، معتبرًا أن بعض الدول الأوروبية لا تقدم الدعم الكافي للسياسات الأمريكية، كما وجّه انتقادات إلى ألمانيا، التي تستضيف أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا، عقب تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي شكك فيها بفعالية "الإستراتيجية الأمريكية" في الصراعات الحالية.
