ترامب يهز "الناتو"... إعلام: قرار أمريكي بتقليص القوات الداعمة للحلف في حال "نشوب نزاع" إلى النصف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، خفض حجم قواتها التي كانت تخطط لنشرها في أوروبا، "عند اندلاع أي نزاع محتمل"، في إطار توجه تتبناه... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T06:21+0000

وبحسب ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن "مسؤول البنتاغون ألكسندر فيليز غرين، أبلغ دول الحلف بهذا التوجه، خلال اجتماع مغلق عُقد الأسبوع الماضي، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل".ووفقا للمصادر، تدرس إدارة ترامب "تقليص ما يتراوح بين ثلث ونصف القدرات العسكرية الأمريكية المخصصة لدعم الناتو وقت الأزمات، وتشمل هذه التخفيضات القاذفات الإستراتيجية، ووحدات الضربات بعيدة المدى، وبعض القطع البحرية، إضافة إلى طائرات التزود بالوقود جوًا".ويأتي هذا التحرك قبل انعقاد قمة الناتو المنتظرة في أنقرة، خلال يوليو/ تموز المقبل، والتي يُتوقع أن يشارك فيها ترامب، وسط ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأوروبية لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن القارة.وكانت الولايات المتحدة، سحبت العام الماضي، لواء عسكريا من رومانيًا، ثم علّقت مطلع مايو/ أيار الجاري، نشر لواء مدرع في بولندا، قبل أن يعلن ترامب لاحقًا إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الأراضي البولندية، من دون الكشف عن تفاصيل إعادة الانتشار.وخلال ولايته الثانية، واصل ترامب انتقاد حلف الناتو، معتبرًا أن بعض الدول الأوروبية لا تقدم الدعم الكافي للسياسات الأمريكية، كما وجّه انتقادات إلى ألمانيا، التي تستضيف أكبر انتشار للقوات الأمريكية في أوروبا، عقب تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي شكك فيها بفعالية "الإستراتيجية الأمريكية" في الصراعات الحالية.

