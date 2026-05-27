ثعابين وابتسامة.. فيديو لوزير الصحة الأمريكي يشعل مواقع التواصل في الولايات المتحدة
أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لوزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، موجة من الجدل بعد ظهوره ممسكًا بثعبانين بيديه العاريتين أثناء محاولته إبعادهما، ما دفع مسؤولي الحياة البرية في ولاية فلوريدا إلى توجيه تحذيرات للجمهور من تقليد هذا التصرف.
وبحسب ما نشره كينيدي، فإن الواقعة حدثت في منزل الدكتور محمد أوز، رئيس مراكز الرعاية والخدمات الطبية، المطل على أحد شواطئ فلوريدا، حيث قام بإزالة الثعبانين من باحة المنزل.
وأشار كينيدي في تعليقه على الفيديو إلى أن زوجته، الممثلة شيريل هاينز، كانت تشجعه على إبعاد الثعابين، التي تبيّن لاحقا أنها من نوع "المتسابق الأسود"، وهو نوع غير سام وفق هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية.
Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026
ورغم أن هذا النوع لا يشكل خطرًا مباشرًا على البشر عند تركه دون إزعاج، أظهر الفيديو الثعابين وهي تحاول عض كينيدي أثناء حمله لها وسط ابتسامته.
وفي أعقاب انتشار المقطع، شددت لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا على ضرورة توخي الحذر مع زيادة نشاط الثعابين خلال فصل الربيع، داعية السكان إلى الحفاظ على مسافة آمنة وعدم محاولة الإمساك بها، حتى وإن كانت غير سامة، نظرًا لما قد تسببه من إصابات مؤلمة.
ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من الوقائع المثيرة للجدل المرتبطة بكينيدي وعلاقته بالحيوانات، إذ سبق أن خضع لاستجواب في الكونغرس على خلفية تقارير تحدثت عن تعامله مع حيوان راكون نافق بغرض الدراسة، كما تعرض لانتقادات بيئية قبل عامين بعد مزاعم تفيد بقيامه بفصل رأس حوت نافق باستخدام منشار كهربائي لنقله فوق سيارته.