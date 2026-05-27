ثعابين وابتسامة.. فيديو لوزير الصحة الأمريكي يشعل مواقع التواصل في الولايات المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
ثعابين وابتسامة.. فيديو لوزير الصحة الأمريكي يشعل مواقع التواصل في الولايات المتحدة
أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لوزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، موجة من الجدل بعد ظهوره ممسكًا بثعبانين بيديه العاريتين أثناء محاولته إبعادهما،... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لوزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، موجة من الجدل بعد ظهوره ممسكًا بثعبانين بيديه العاريتين أثناء محاولته إبعادهما، ما دفع مسؤولي الحياة البرية في ولاية فلوريدا إلى توجيه تحذيرات للجمهور من تقليد هذا التصرف.
وبحسب ما نشره كينيدي، فإن الواقعة حدثت في منزل الدكتور محمد أوز، رئيس مراكز الرعاية والخدمات الطبية، المطل على أحد شواطئ فلوريدا، حيث قام بإزالة الثعبانين من باحة المنزل.

وأشار كينيدي في تعليقه على الفيديو إلى أن زوجته، الممثلة شيريل هاينز، كانت تشجعه على إبعاد الثعابين، التي تبيّن لاحقا أنها من نوع "المتسابق الأسود"، وهو نوع غير سام وفق هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية.

ورغم أن هذا النوع لا يشكل خطرًا مباشرًا على البشر عند تركه دون إزعاج، أظهر الفيديو الثعابين وهي تحاول عض كينيدي أثناء حمله لها وسط ابتسامته.
وفي أعقاب انتشار المقطع، شددت لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا على ضرورة توخي الحذر مع زيادة نشاط الثعابين خلال فصل الربيع، داعية السكان إلى الحفاظ على مسافة آمنة وعدم محاولة الإمساك بها، حتى وإن كانت غير سامة، نظرًا لما قد تسببه من إصابات مؤلمة.
ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من الوقائع المثيرة للجدل المرتبطة بكينيدي وعلاقته بالحيوانات، إذ سبق أن خضع لاستجواب في الكونغرس على خلفية تقارير تحدثت عن تعامله مع حيوان راكون نافق بغرض الدراسة، كما تعرض لانتقادات بيئية قبل عامين بعد مزاعم تفيد بقيامه بفصل رأس حوت نافق باستخدام منشار كهربائي لنقله فوق سيارته.
