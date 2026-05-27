خبير دولي: موسكو توسع شراكاتها الإقليمية لإفشال المخططات الغربية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير دولي: موسكو توسع شراكاتها الإقليمية لإفشال المخططات الغربية
قال الخبير بالشأن الإقليمي والدولي من مصر، محمد السيد أحمد، الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول مد جسور التعاون من خبرات وتبادل تجاري من خلال... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد أحمد أن "حلف الناتو كان يسعى طوال الوقت، إلى جانب الولايات المتحدة، إلى محاولة زعزعة استقرار الأوضاع ما بين آسيا الوسطى وروسيا الاتحادية، التي تحاول ترميم هذه العلاقات لإفشال المخططات الغربية، التي حاولت جعل المحيط الروسي مشتعلا، خاصة بعد أن أصبحت روسيا تشكل قطبا جديدا في العالم. كما أن روسيا تحاول احتواء الثورات الملونة، خاصة لأن من مصلحتها أن تستقر الدول الموجودة في محيطها الإقليمي، فعدم استقرار هذه الدول سيؤثر على روسيا بشكل أو بآخر، وهذا ما ترغبه الولايات المتحدة الأمريكية وما يرغبه الغرب بشكل عام".وتابع: "من هنا يمكن تفسير زيارة الرئيس الروسي إلى كازاخستان في سياق البحث عن استقرار حقيقي، وبوتين يعي جيدا كيف يخاطب شعبا مهما من شعوب المناطق المؤثرة في محيطه الإقليمي، والذي يرغب في استقرارها بشكل حقيقي خلال الفترة القادمة".وعن هجوم لوغانسك، قال أحمد إن "الغرب خسر المعركة في أوكرانيا، ونحن نعلم أن كييف تقوم بحرب بالوكالة لصالح حلف "الناتو" ولصالح القوى الغربية، ولا يزال هناك استهداف للمدنيين وإرهاب تمارسه كييف على المواطنين العُزّل، الذين تحاول روسيا الحفاظ عليهم بكل الطرق، لكن السردية الأوكرانية سقطت إلى غير رجعة رغم محاولة تعويمها من قبل الإعلام الغربي".ووفقا للرئيس الروسي، يشهد التعاون في قطاع الطاقة نموا متسارعا، فبفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين، يمرّ أكثر من 80% من صادرات كازاخستان النفطية العالمية عبر روسيا.والثلاثاء، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كازاخستان تجري للمرة الثانية خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، ما يؤكد المستوى الرفيع غير المسبوق للعلاقات بين موسكو وأستانا.وقال أوشاكوف للصحفيين: "تنظم هذه كزيارة دولة خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، حيث تجرى عادةً زيارة دولة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية الواحدة. ولكن بما أنني ذكرت بالفعل أن هذه هي زيارة الدولة الثانية، فإن الهدف منها، بناءً على مقترح من الأصدقاء الكازاخستانيين، هو التأكيد على المستويات الرفيعة غير المسبوقة للعلاقات بين بلدينا".
قال الخبير بالشأن الإقليمي والدولي من مصر، محمد السيد أحمد، الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول مد جسور التعاون من خبرات وتبادل تجاري من خلال زيارته إلى كازاخستان باعتبارها واحدة من الدول المهمة في الإقليم المحيط بروسيا الاتحادية".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد أحمد أن "حلف الناتو كان يسعى طوال الوقت، إلى جانب الولايات المتحدة، إلى محاولة زعزعة استقرار الأوضاع ما بين آسيا الوسطى وروسيا الاتحادية، التي تحاول ترميم هذه العلاقات لإفشال المخططات الغربية، التي حاولت جعل المحيط الروسي مشتعلا، خاصة بعد أن أصبحت روسيا تشكل قطبا جديدا في العالم. كما أن روسيا تحاول احتواء الثورات الملونة، خاصة لأن من مصلحتها أن تستقر الدول الموجودة في محيطها الإقليمي، فعدم استقرار هذه الدول سيؤثر على روسيا بشكل أو بآخر، وهذا ما ترغبه الولايات المتحدة الأمريكية وما يرغبه الغرب بشكل عام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
بوتين يصل إلى كازاخستان في زيارة دولة تستمر 3 أيام
14:33 GMT
وتابع: "من هنا يمكن تفسير زيارة الرئيس الروسي إلى كازاخستان في سياق البحث عن استقرار حقيقي، وبوتين يعي جيدا كيف يخاطب شعبا مهما من شعوب المناطق المؤثرة في محيطه الإقليمي، والذي يرغب في استقرارها بشكل حقيقي خلال الفترة القادمة".
وأكد أحمد أن "ممر شمال - الجنوب مهم للغاية، خاصة بأن روسيا تشكل أحد مصادر الطاقة العالمية، فهي واحدة من الدول المهمة جدا في التحكم في مصادر الطاقة، خاصة التي تذهب إلى أوروبا، لذلك أضر الصراع في أوكرانيا بأوروبا بشكل كبير. وبالتالي، حين يكون هناك تعاون أيضا مع كازاخستان، التي تُصدّر عبر روسيا 80% من صادراتها النفطية التي تصل إلى أوروبا، فإن هذا يؤكد الوعي الروسي الكبير في إطار الحرب الاقتصادية المشتعلة على المستوى الدولي".
وعن هجوم لوغانسك، قال أحمد إن "الغرب خسر المعركة في أوكرانيا، ونحن نعلم أن كييف تقوم بحرب بالوكالة لصالح حلف "الناتو" ولصالح القوى الغربية، ولا يزال هناك استهداف للمدنيين وإرهاب تمارسه كييف على المواطنين العُزّل، الذين تحاول روسيا الحفاظ عليهم بكل الطرق، لكن السردية الأوكرانية سقطت إلى غير رجعة رغم محاولة تعويمها من قبل الإعلام الغربي".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إلى كازاخستان في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، وقد أكد الرئيس أن روسيا تُكنّ لكازاخستان تقديرا كبيرا، لما تتمتع به من نظام سياسي فعّال واقتصاد مستقر ونام ديناميكيا.
ووفقا للرئيس الروسي، يشهد التعاون في قطاع الطاقة نموا متسارعا، فبفضل مشروع خط أنابيب بحر قزوين، يمرّ أكثر من 80% من صادرات كازاخستان النفطية العالمية عبر روسيا.
والثلاثاء، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس فلاديمير بوتين، إلى كازاخستان تجري للمرة الثانية خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، ما يؤكد المستوى الرفيع غير المسبوق للعلاقات بين موسكو وأستانا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "تنظم هذه كزيارة دولة خلافا للممارسات البروتوكولية المعتادة، حيث تجرى عادةً زيارة دولة واحدة فقط خلال الولاية الرئاسية الواحدة. ولكن بما أنني ذكرت بالفعل أن هذه هي زيارة الدولة الثانية، فإن الهدف منها، بناءً على مقترح من الأصدقاء الكازاخستانيين، هو التأكيد على المستويات الرفيعة غير المسبوقة للعلاقات بين بلدينا".
