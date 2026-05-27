عضو في الحوار الليبي يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب رفض "الخطة الأمريكية" لتشكيل سلطة موحدة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
عضو في الحوار الليبي يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب رفض "الخطة الأمريكية" لتشكيل سلطة موحدة
سبوتنيك عربي
صرّح عضو لجنة الحوار المهيكل في ليبيا، عبد الرحيم الشيباني، أن "أكثر من 120 عضوًا من مختلف فئات الشعب الليبي، شاركوا في الحوار المهيكل، الذي رعته بعثة الأمم... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
عضو في الحوار الليبي يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب رفض "الخطة الأمريكية" لتشكيل سلطة موحدة

11:12 GMT 27.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY طرابلس ليبيا
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 27.05.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
حصري
صرّح عضو لجنة الحوار المهيكل في ليبيا، عبد الرحيم الشيباني، أن "أكثر من 120 عضوًا من مختلف فئات الشعب الليبي، شاركوا في الحوار المهيكل، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة على مدار 6 أشهر، بواقع 4-5 أيام شهريًا".
وذكر الشيباني أن "جلسات الحوار المهيكل تناولت أربعة مسارات رئيسية، هي الاقتصاد، الحوكمة، الأمن والمصالحة، وقد انتهت الجولات، ومن المنتظر صدور التقرير النهائي في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) القادم، والذي يُتوقع أن يعكس رؤية وطنية شاملة لحل الانسدادات في هذه المسارات".
وأوضح في تصريحات خاصة لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، أن "المسار الاقتصادي شهد إجماعًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بالميزانية العامة وحوكمة قطاع النفط والشفافية والمساءلة، أما مسار الحوكمة للدولة فكان أكثر نقاشًا لكونه يخضع لقرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق الأممية".
كما أشار الشيباني إلى أن "أعضاء الحوار رفضوا خطة التقارب الأمريكية لتشكيل سلطة موحدة من الحكومتين الحاليتين، لأنها تتعارض مع خارطة الطريق ومجلس الأمن، وتعتمد على سلطات الأمر الواقع التي أنتجت انسدادًا وتردّيًا اقتصاديًا وانقسامًا مؤسسيًا على مدى أكثر من خمس سنوات".

وأكد الشيباني أن "الأزمة ليست في الانقسام شرقًا وغربًا، بقدر تعلقها بسيطرة سلطات أمر واقع محلية وإقليمية ودولية، تستفيد من الوضع القائم، عبر النهب وتهريب الوقود والموارد"، منوّهًا إلى أن "الحل الحقيقي يكمن في تجديد الشرعية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية، وإقامة سلطات تشريعية وتنفيذية منتخبة تمتلك السيادة".

وحول المصالحة الوطنية، قال عضو لجنة الحوار المهيكل في ليبيا، إنها "ليست مجرد خطابات، بل يجب أن تتمثل في عدالة بالخدمات والمرتبات وفرص العمل والوقود والتنمية لكل المناطق".
واعتبر الشيباني أن "غياب السيادة والإرادة السياسية الحقيقية هو العائق الأساسي في طريق المصالحة الوطنية"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق على تخصيص 40 مليار دينار للباب الثالث من خارطة الطريق المتعلق بالتنمية مناصفة بين الحكومتين، لكنه لم يُنفذ بعد".

وثمّن عضو "الحوار المهيكل"، "جدية جهود البعثة الأممية برئاسة هانا تيتيه، رغم التحديات"، لكنه انتقد "أداء المجموعة المصغرة لمخالفتها قوانين نافذة (مثل قانون المفوضية رقم 8) وقرارات لجنة 6+6".

وأكد الشيباني، في ختام تصريحاته، أن "أفضل حل للميلشيات هو استيعابها وتأهيلها تدريجيًا ضمن مؤسسات الدولة"، مشددًا على أن "استقرار ليبيا يخدم المنطقة بأكملها، ويطالب بالالتزام بالتشريعات والخروج من مرحلة السلطات المؤقتة غير الشرعية".
