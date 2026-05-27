موسكو: إذا ثبت توثيق "سي إن إن" التحضيرات للاعتداء على ستاروبيلسك فهذا تواطؤ
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه إذا تبين أن صحفيي شبكة "سي إن إن" صوّروا التحضيرات التي سبقت الضربة التي...
2026-05-27T13:25+0000
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه إذا تبين أن صحفيي شبكة "سي إن إن" صوّروا التحضيرات التي سبقت الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، فقد يعتبرون متواطئين في هذه الجريمة.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بينما كنا ننظم جولة ميدانية للصحفيين إلى ستاروبيلسك، تبين أن شبكة "سي إن إن" لن تشارك، وتذرعوا بأسباب لوجستية. والآن نرى، وهذا ما يظهره تقريرهم الذي أعدته "سي إن إن"، وإن كان من نقطة أخرى في منطقة الصراع، لعلها النقطة نفسها التي وجهت منها الضربة إلى ستاروبيلسك".
وتابعت: "إذا كان الأمر كذلك، فيجب التحقيق فيه، وعلى المجتمع الإعلامي المهني بأكمله طرح السؤال الآتي، من أين بث التقرير؟ ما هي هذه النقطة، والوقت، والمكان، وما هو الهدف المحدد الذي سلطوا عليه الضوء بوجودهم هناك؟".
وأضافت زاخاروفا: "إذا كان الأمر كذلك بالفعل، وهو ما يمثل افتراضنا حاليا، فعندئذ لا يمكننا التحدث فقط عن عدم الموضوعية والتلاعب بالمعلومات، بل عن التواطؤ والمشاركة الفعلية في الجريمة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّحت زاخاروفا أن "هناك احتمالا كبيرا بأن مراسلي شبكة "سي إن إن"، كانوا يصورون استعدادات القوات المسلحة الأوكرانية لهجوم إرهابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن مراسل "سي إن إن" ظهر في تقرير مصور يتناول آلية تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدن الروسية، وقد بث التقرير في 26 مايو(أيار الجاري)، أي بعد أربعة أيام من الضربة التي استهدفت ستاروبيلسك،
والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا".
وأضافت أن "التقرير تضمن حملة إعلانية كاملة حول فعالية الطائرات المسيرة الأوكرانية، وحديثًا عن إطلاق 200 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية، مع الإشارة إلى أن تلك المسيّرات نفذت بالفعل هجومًا في ستافروبول".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه التفاصيل التي ذكرت بشأن ستافروبول، هي التي تشير إلى احتمال وجود مراسل شبكة "سي إن إن" مع وحدة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لحظة تنسيقهم للهجوم المخطط له على الكلية في ستاروبيلسك".