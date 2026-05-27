موسكو: إذا ثبت توثيق "سي إن إن" التحضيرات للاعتداء على ستاروبيلسك فهذا تواطؤ

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو: إذا ثبت توثيق "سي إن إن" التحضيرات للاعتداء على ستاروبيلسك فهذا تواطؤ
موسكو: إذا ثبت توثيق "سي إن إن" التحضيرات للاعتداء على ستاروبيلسك فهذا تواطؤ
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه إذا تبين أن صحفيي شبكة "سي إن إن" صوّروا التحضيرات التي سبقت الضربة التي... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بينما كنا ننظم جولة ميدانية للصحفيين إلى ستاروبيلسك، تبين أن شبكة "سي إن إن" لن تشارك، وتذرعوا بأسباب لوجستية. والآن نرى، وهذا ما يظهره تقريرهم الذي أعدته "سي إن إن"، وإن كان من نقطة أخرى في منطقة الصراع، لعلها النقطة نفسها التي وجهت منها الضربة إلى ستاروبيلسك".وأضافت زاخاروفا: "إذا كان الأمر كذلك بالفعل، وهو ما يمثل افتراضنا حاليا، فعندئذ لا يمكننا التحدث فقط عن عدم الموضوعية والتلاعب بالمعلومات، بل عن التواطؤ والمشاركة الفعلية في الجريمة".وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن مراسل "سي إن إن" ظهر في تقرير مصور يتناول آلية تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدن الروسية، وقد بث التقرير في 26 مايو(أيار الجاري)، أي بعد أربعة أيام من الضربة التي استهدفت ستاروبيلسك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه التفاصيل التي ذكرت بشأن ستافروبول، هي التي تشير إلى احتمال وجود مراسل شبكة "سي إن إن" مع وحدة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لحظة تنسيقهم للهجوم المخطط له على الكلية في ستاروبيلسك".
روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: إذا ثبت توثيق "سي إن إن" التحضيرات للاعتداء على ستاروبيلسك فهذا تواطؤ

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصحفيين وسائل الإعلام الأجنبية من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية.
صحفيين وسائل الإعلام الأجنبية من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأنه إذا تبين أن صحفيي شبكة "سي إن إن" صوّروا التحضيرات التي سبقت الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، فقد يعتبرون متواطئين في هذه الجريمة.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بينما كنا ننظم جولة ميدانية للصحفيين إلى ستاروبيلسك، تبين أن شبكة "سي إن إن" لن تشارك، وتذرعوا بأسباب لوجستية. والآن نرى، وهذا ما يظهره تقريرهم الذي أعدته "سي إن إن"، وإن كان من نقطة أخرى في منطقة الصراع، لعلها النقطة نفسها التي وجهت منها الضربة إلى ستاروبيلسك".

وتابعت: "إذا كان الأمر كذلك، فيجب التحقيق فيه، وعلى المجتمع الإعلامي المهني بأكمله طرح السؤال الآتي، من أين بث التقرير؟ ما هي هذه النقطة، والوقت، والمكان، وما هو الهدف المحدد الذي سلطوا عليه الضوء بوجودهم هناك؟".

سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: صحفيو شبكة "سي إن إن" ربما كانوا يصورون الاستعدادات للهجوم الإرهابي على جمهورية لوغانسك
11:12 GMT
وأضافت زاخاروفا: "إذا كان الأمر كذلك بالفعل، وهو ما يمثل افتراضنا حاليا، فعندئذ لا يمكننا التحدث فقط عن عدم الموضوعية والتلاعب بالمعلومات، بل عن التواطؤ والمشاركة الفعلية في الجريمة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّحت زاخاروفا أن "هناك احتمالا كبيرا بأن مراسلي شبكة "سي إن إن"، كانوا يصورون استعدادات القوات المسلحة الأوكرانية لهجوم إرهابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".

مبنى الكرملين
الكرملين: الغرب لم يتخذ أي إجراءات تدين هجوم كييف على السكن الطلابي في لوغانسك
25 مايو, 10:25 GMT
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن مراسل "سي إن إن" ظهر في تقرير مصور يتناول آلية تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدن الروسية، وقد بث التقرير في 26 مايو(أيار الجاري)، أي بعد أربعة أيام من الضربة التي استهدفت ستاروبيلسك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا".

وأضافت أن "التقرير تضمن حملة إعلانية كاملة حول فعالية الطائرات المسيرة الأوكرانية، وحديثًا عن إطلاق 200 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية، مع الإشارة إلى أن تلك المسيّرات نفذت بالفعل هجومًا في ستافروبول".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه التفاصيل التي ذكرت بشأن ستافروبول، هي التي تشير إلى احتمال وجود مراسل شبكة "سي إن إن" مع وحدة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لحظة تنسيقهم للهجوم المخطط له على الكلية في ستاروبيلسك".
