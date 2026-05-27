موسكو: صحفيو شبكة "سي إن إن" ربما كانوا يصورون الاستعدادات لهجوم إرهابي في جمهورية لوغانسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260527/موسكو-صحفيو-شبكة-سي-إن-إن-ربما-كانوا-يصورون-الاستعدادات-لهجوم-إرهابي-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1113784177.html
موسكو: صحفيو شبكة "سي إن إن" ربما كانوا يصورون الاستعدادات لهجوم إرهابي في جمهورية لوغانسك الشعبية
موسكو: صحفيو شبكة "سي إن إن" ربما كانوا يصورون الاستعدادات لهجوم إرهابي في جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "هناك احتمالًا كبيرًا بأن مراسلي شبكة "سي إن إن"، كانوا يصورون استعدادات القوات... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T11:12+0000
2026-05-27T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113712387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6482c226dabf646dcee860447d4e4e79.jpg
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن مراسل "سي إن إن" ظهر في تقرير مصور يتناول آلية تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدن الروسية، وقد بُث التقرير في 26 مايو(أيار الجاري)، أي بعد أربعة أيام من الضربة التي استهدفت ستاروبيلسك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه التفاصيل التي ذُكرت بشأن ستافروبول، هي التي تُشير إلى احتمال وجود مراسل شبكة "سي إن إن" مع وحدة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لحظة تنسيقهم للهجوم المُخطط له على الكلية في ستاروبيلسك".وقالت: "عندما تدعو روسيا مراسلي "سي إن إن" لتقييم عواقب غارات الطائرات الأوكرانية المسيّرة بأنفسهم، من قتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، يبرر الصحفيون الأمريكيون ذلك بالإجازات واللوجستيات وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن يكون مراسلو "سي إن إن" يصورون الاستعدادات لهذا الهجوم الإرهابي المروّع".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20260527/روسيا-ستبذل-قصارى-جهدها-لمنع-استمرار-التلميحات-المعادية-لروسيا-في-إطار-هجوم-كييف-على-لوغانسك-1113778129.html
https://sarabic.ae/20260525/الكرملين-الغرب-لم-يتخذ-أي-إجراءات-تدين-هجوم-كييف-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113717333.html
https://sarabic.ae/20260527/موسكو-صحفيو-شبكة-سي-إن-إن-ربما-كانوا-يصورون-الاستعدادات-لهجوم-إرهابي-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1113784177.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113712387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c14ae415a327a76aa5f4d36970c5d417.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

موسكو: صحفيو شبكة "سي إن إن" ربما كانوا يصورون الاستعدادات لهجوم إرهابي في جمهورية لوغانسك الشعبية

11:12 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 27.05.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية.
سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "هناك احتمالًا كبيرًا بأن مراسلي شبكة "سي إن إن"، كانوا يصورون استعدادات القوات المسلحة الأوكرانية لهجوم إرهابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن مراسل "سي إن إن" ظهر في تقرير مصور يتناول آلية تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدن الروسية، وقد بُث التقرير في 26 مايو(أيار الجاري)، أي بعد أربعة أيام من الضربة التي استهدفت ستاروبيلسك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا".

وأضافت أن "التقرير تضمن حملة إعلانية كاملة حول فعالية الطائرات المسيرة الأوكرانية، وحديثًا عن إطلاق 200 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية، مع الإشارة إلى أن تلك المسيّرات نفذت بالفعل هجومًا في ستافروبول".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
موسكو: روسيا ستبذل قصارى جهدها لإيقاف الضجة الإعلامية المعادية في إطار هجوم كييف على لوغانسك
09:01 GMT
وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه التفاصيل التي ذُكرت بشأن ستافروبول، هي التي تُشير إلى احتمال وجود مراسل شبكة "سي إن إن" مع وحدة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لحظة تنسيقهم للهجوم المُخطط له على الكلية في ستاروبيلسك".

ولفتت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الغربية ترفض زيارة المناطق الروسية المتضررة من الهجمات الأوكرانية، بحجج تتعلق بالإجازات أو صعوبات النقل، في حين تحضر لتغطية العمليات الأوكرانية.

وقالت: "عندما تدعو روسيا مراسلي "سي إن إن" لتقييم عواقب غارات الطائرات الأوكرانية المسيّرة بأنفسهم، من قتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، يبرر الصحفيون الأمريكيون ذلك بالإجازات واللوجستيات وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن يكون مراسلو "سي إن إن" يصورون الاستعدادات لهذا الهجوم الإرهابي المروّع".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
الكرملين: الغرب لم يتخذ أي إجراءات تدين هجوم كييف على السكن الطلابي في لوغانسك
25 مايو, 10:25 GMT
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.

وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".

سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: صحفيو شبكة "سي إن إن" ربما كانوا يصورون الاستعدادات لهجوم إرهابي في جمهورية لوغانسك الشعبية
11:12 GMT
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.

وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала