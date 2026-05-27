موسكو: صحفيو شبكة "سي إن إن" ربما كانوا يصورون الاستعدادات لهجوم إرهابي في جمهورية لوغانسك الشعبية

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "هناك احتمالًا كبيرًا بأن مراسلي شبكة "سي إن إن"، كانوا يصورون استعدادات القوات... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T11:12+0000

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن مراسل "سي إن إن" ظهر في تقرير مصور يتناول آلية تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدن الروسية، وقد بُث التقرير في 26 مايو(أيار الجاري)، أي بعد أربعة أيام من الضربة التي استهدفت ستاروبيلسك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه التفاصيل التي ذُكرت بشأن ستافروبول، هي التي تُشير إلى احتمال وجود مراسل شبكة "سي إن إن" مع وحدة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لحظة تنسيقهم للهجوم المُخطط له على الكلية في ستاروبيلسك".وقالت: "عندما تدعو روسيا مراسلي "سي إن إن" لتقييم عواقب غارات الطائرات الأوكرانية المسيّرة بأنفسهم، من قتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، يبرر الصحفيون الأمريكيون ذلك بالإجازات واللوجستيات وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن يكون مراسلو "سي إن إن" يصورون الاستعدادات لهذا الهجوم الإرهابي المروّع".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.

