موسكو: صحفيو شبكة "سي إن إن" ربما كانوا يصورون الاستعدادات لهجوم إرهابي في جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "هناك احتمالًا كبيرًا بأن مراسلي شبكة "سي إن إن"، كانوا يصورون استعدادات القوات... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T11:46+0000
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:12 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 27.05.2026)
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "هناك احتمالًا كبيرًا بأن مراسلي شبكة "سي إن إن"، كانوا يصورون استعدادات القوات المسلحة الأوكرانية لهجوم إرهابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن مراسل "سي إن إن" ظهر في تقرير مصور يتناول آلية تنفيذ الهجمات بالطائرات المسيّرة ضد المدن الروسية، وقد بُث التقرير في 26 مايو(أيار الجاري)، أي بعد أربعة أيام من الضربة التي استهدفت ستاروبيلسك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا".
وأضافت أن "التقرير تضمن حملة إعلانية كاملة حول فعالية الطائرات المسيرة الأوكرانية، وحديثًا عن إطلاق 200 طائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الروسية، مع الإشارة إلى أن تلك المسيّرات نفذت بالفعل هجومًا في ستافروبول".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه التفاصيل التي ذُكرت بشأن ستافروبول، هي التي تُشير إلى احتمال وجود مراسل شبكة "سي إن إن" مع وحدة مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، لحظة تنسيقهم للهجوم المُخطط له على الكلية في ستاروبيلسك".
ولفتت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام الغربية ترفض زيارة المناطق الروسية المتضررة من الهجمات الأوكرانية، بحجج تتعلق بالإجازات أو صعوبات النقل، في حين تحضر لتغطية العمليات الأوكرانية.
وقالت: "عندما تدعو روسيا مراسلي "سي إن إن" لتقييم عواقب غارات الطائرات الأوكرانية المسيّرة بأنفسهم، من قتل مدنيين، بمن فيهم أطفال، وتدمير البنية التحتية المدنية، يبرر الصحفيون الأمريكيون ذلك بالإجازات واللوجستيات وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن يكون مراسلو "سي إن إن" يصورون الاستعدادات لهذا الهجوم الإرهابي المروّع".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.
وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.