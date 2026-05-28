إيران تطالب "فيفا" بتسهيل تأشيرات أمريكا قبل مونديال 2026
سبوتنيك عربي
تقدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T14:35+0000
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الفيفا, رياضة, المكسيك
تقدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.
وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، في تصريحات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، إن "فيفا" مطالب بضمان إصدار تأشيرات متعددة الدخول، بما يسمح للاعبي المنتخب بالتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة البطولة
.
وأوضح تاج أن المنتخب الإيراني
كان يعتزم في البداية إقامة معسكره التدريبي بمدينة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن يقرر لاحقًا نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي تستضيف جزءًا من مباريات كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.
وأشار رئيس الاتحاد الإيراني إلى أن قرار نقل المعسكر جاء لتفادي أي تعقيدات محتملة تتعلق بالحصول على التأشيرات الأمريكية، إضافة إلى تسهيل سفر الفريق مباشرة إلى المكسيك عبر الخطوط الجوية الإيرانية.
وكانت مشاركة إيران في كأس العالم قد أثارت حالة من الغموض خلال الأشهر الماضية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك
.