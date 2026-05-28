إيران تطالب "فيفا" بتسهيل تأشيرات أمريكا قبل مونديال 2026

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20260528/إيران-تطالب-فيفا-بتسهيل-تأشيرات-أمريكا-قبل-مونديال-2026-1113829232.html
إيران تطالب "فيفا" بتسهيل تأشيرات أمريكا قبل مونديال 2026
سبوتنيك عربي
تقدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/07/1095574440_0:162:3062:1884_1920x0_80_0_0_8b9d4e19827fd5be94869d9c63a4a3a0.jpg
وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، في تصريحات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، إن "فيفا" مطالب بضمان إصدار تأشيرات متعددة الدخول، بما يسمح للاعبي المنتخب بالتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة البطولة. وأوضح تاج أن المنتخب الإيراني كان يعتزم في البداية إقامة معسكره التدريبي بمدينة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن يقرر لاحقًا نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي تستضيف جزءًا من مباريات كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكندا. وكانت مشاركة إيران في كأس العالم قد أثارت حالة من الغموض خلال الأشهر الماضية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
14:35 GMT 28.05.2026
تقدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدعو فيه إلى تسهيل إجراءات حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.
وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، في تصريحات مصورة بثتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، إن "فيفا" مطالب بضمان إصدار تأشيرات متعددة الدخول، بما يسمح للاعبي المنتخب بالتنقل بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال فترة البطولة.
وأوضح تاج أن المنتخب الإيراني كان يعتزم في البداية إقامة معسكره التدريبي بمدينة توكسون في ولاية أريزونا الأمريكية، قبل أن يقرر لاحقًا نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، التي تستضيف جزءًا من مباريات كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.
وأشار رئيس الاتحاد الإيراني إلى أن قرار نقل المعسكر جاء لتفادي أي تعقيدات محتملة تتعلق بالحصول على التأشيرات الأمريكية، إضافة إلى تسهيل سفر الفريق مباشرة إلى المكسيك عبر الخطوط الجوية الإيرانية.
وكانت مشاركة إيران في كأس العالم قد أثارت حالة من الغموض خلال الأشهر الماضية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران.
وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
