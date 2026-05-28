المسجد الحرام يستقبل الحجاج في يوم النحر بـ "الورد والبخور"

سبوتنيك عربي

استقبل المسجد الحرام في يوم النحر جموع الحجاج، القادمين لأداء طواف الإفاضة، بروائح الورد والبخور التي امتزجت بأصوات التلبية والتكبير.

2026-05-28T07:38+0000

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن فرق الاستقبال التابعة للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة السعودية انتشرت في الأبواب والمداخل لأروقة المسجد الحرام، حاملة المبخرات والورود الطبيعية لتعطير الممرات واستقبال الحجاج.وأكدت أنه "في أرجاء المسجد الحرام، يفوح عبق البخور من خلال تطييب جنبات الحرم"، في وقت حرص العاملون على تكثيف أعمال النظافة والتعقيم بشكل مستمر، للحفاظ على جاهزية المواقع المخصصة لاستقبال ملايين الحجاج خلال يوم النحر.وسخّرت الهيئة السعودية فرق الإرشاد المكاني المنتشرة في الممرات والساحات في أرجاء المسجد الحرام لتوجيه الحجاج ومساعدتهم، إلى جانب منظومة متنوعة من الخدمات النوعية، تشمل مراكز العناية بالضيوف ومراكز حفظ الأمتعة والخدمات المساندة.وأدى حجاج "بيت الله الحرام"، أمس الأربعاء، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى.وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نُسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أول أمس الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".

