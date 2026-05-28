رئيس الوزراء اللبناني: نتمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260528/رئيس-الوزراء-اللبناني-نتمسك-بضرورة-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-والانسحاب-الإسرائيلي-الكامل--1113834441.html
رئيس الوزراء اللبناني: نتمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل
رئيس الوزراء اللبناني: نتمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور والنبطية، وما تسببت به من تدمير للمعالم التاريخية، لن... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T17:29+0000
2026-05-28T17:29+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113834019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d48ac515537f16774beb235d9860c1dd.jpg
وكتب سلام على منصة "إكس": "لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية".وأكمل: "نحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف".وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوبي لبنان. وأضاف نتنياهو أن "هناك أيضا تهديد الطائرات المسيرة، ونحن نعمل على إيجاد حل له، نحن نعلم أن الصراع مستمر ولا نهاية له إلا إذا استسلمنا أو إذا اختفينا من الوجود، فحينها ستكون نهاية الصراع".الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على بيروت في عملية عسكرية وصفها بـ"الدقيقة"... فيديووزير إسرائيلي: لن تنتهي الحرب إلا بالإجهاز على "حزب الله" وواشنطن تدعم ذلك
https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-هجوم-على-بيروت-في-عملية-عسكرية-وصفها-بالدقيقة----عاجل-1113820593.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113834019_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_8317c1abc39117145331d6f29aa2a76d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء اللبناني: نتمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل

17:29 GMT 28.05.2026
© AP Photoعمال الإنقاذ يزيلون أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان
عمال الإنقاذ يزيلون أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور والنبطية، وما تسببت به من تدمير للمعالم التاريخية، لن تزيد اللبنانيين إلا تمسكا بضرورة وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وكتب سلام على منصة "إكس": "لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية".

وتابع: "هذا يجعلنا اكثر تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من بلادنا، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة".

وأكمل: "نحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف".
قصف إسرائيلي لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على بيروت في عملية عسكرية وصفها بـ"الدقيقة"... فيديو
11:11 GMT
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر في منطقة غور الأردن: "بالمناسبة اليوم، الآن قصفنا بيروت، وقصفنا صور أمس، وقواتنا تجاوزت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال تجاوزوه، ونحن نوجه ضربات قوية جدا لهم".

وأضاف نتنياهو أن "هناك أيضا تهديد الطائرات المسيرة، ونحن نعمل على إيجاد حل له، نحن نعلم أن الصراع مستمر ولا نهاية له إلا إذا استسلمنا أو إذا اختفينا من الوجود، فحينها ستكون نهاية الصراع".
الجيش الإسرائيلي يعلن شن هجوم على بيروت في عملية عسكرية وصفها بـ"الدقيقة"... فيديو
وزير إسرائيلي: لن تنتهي الحرب إلا بالإجهاز على "حزب الله" وواشنطن تدعم ذلك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала