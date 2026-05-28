رئيس الوزراء اللبناني: نتمسك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور والنبطية، وما تسببت به من تدمير للمعالم التاريخية، لن... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وكتب سلام على منصة "إكس": "لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية".وأكمل: "نحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف".
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور والنبطية، وما تسببت به من تدمير للمعالم التاريخية، لن تزيد اللبنانيين إلا تمسكا بضرورة وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وكتب سلام على منصة "إكس": "لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية".
وتابع: "هذا يجعلنا اكثر تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من بلادنا، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة".
وأكمل: "نحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك. فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الجيش الإسرائيلي تجاوز نهر الليطاني جنوبي لبنان.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر في منطقة غور الأردن: "بالمناسبة اليوم، الآن قصفنا بيروت، وقصفنا صور أمس، وقواتنا تجاوزت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال تجاوزوه، ونحن نوجه ضربات قوية جدا لهم".
وأضاف نتنياهو أن "هناك أيضا تهديد الطائرات المسيرة، ونحن نعمل على إيجاد حل له، نحن نعلم أن الصراع مستمر ولا نهاية له إلا إذا استسلمنا أو إذا اختفينا من الوجود، فحينها ستكون نهاية الصراع".