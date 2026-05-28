وزير إسرائيلي: لن تنتهي الحرب إلا بالإجهاز على "حزب الله" وواشنطن تدعم ذلك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260528/وزير-إسرائيلي-لن-تنتهي-الحرب-إلا-بالإجهاز-على-حزب-الله-وواشنطن-تدعم-ذلك-1113814656.html
وزير إسرائيلي: لن تنتهي الحرب إلا بالإجهاز على "حزب الله" وواشنطن تدعم ذلك
وزير إسرائيلي: لن تنتهي الحرب إلا بالإجهاز على "حزب الله" وواشنطن تدعم ذلك
سبوتنيك عربي
صرح ميكي زوهار، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن الحرب لن تنتهي إلا بالإجهاز على "حزب الله" اللبناني وواشنطن تدعم ذلك. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T09:29+0000
2026-05-28T09:29+0000
أخبار حزب الله
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318491_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_76083f6574fe7ec968f9d7e559f7902b.jpg
ونقلت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الوزير زوهار المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تدعم "الإجهاز" على "حزب الله" اللبناني.وأوضح ميكي زوهار للإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن "اليوم التالي في لبنان سيكون سلاما مع حكومة لبنان دون "حزب الله"... الحكومة الحالية تريد السلام مع إسرائيل، من يمنعه هو حزب الله".وأضاف وزير الثقافة والرياضية: "دورنا هو القضاء على "حزب الله"، وهناك دعم أمريكي لذلك. خلال فترة زمنية من أشهر سنحقق التسوية".وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 56 قتيلًا و103 جرحى.وكانت وزارة الصحة قد أفادت، مساء الثلاثاء، بأن 3213 مدنيًا قُتلوا وأُصيب 9737 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس الماضي. وقالت الوزارة، يوم الأربعاء: "حتى تاريخ 27 أيار/مايو، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 3269 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة 9840 آخرين".وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت، يوم الأربعاء، 47 مدينة وقرية في جنوب وشرق لبنان. ووفقًا للمصدر، فقد استهدفت الهجمات، على وجه الخصوص، مدنًا رئيسية مثل النبطية وصور، بالإضافة إلى عدد من المناطق في وادي البقاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
https://sarabic.ae/20260527/غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-في-أول-أيام-العيد-وحزب-الله-يعلن-تصديه-لتوغل-عسكري-1113778363.html
https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندية-وإصابة-2-آخرين-في-عملية-عسكرية-على-الحدود-اللبنانية-1113805640.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318491_114:0:1447:1000_1920x0_80_0_0_f8799cf24a1e28bc3d66069320ee8864.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

وزير إسرائيلي: لن تنتهي الحرب إلا بالإجهاز على "حزب الله" وواشنطن تدعم ذلك

09:29 GMT 28.05.2026
© REUTERS Ayal Margolinمركبات عسكرية وجنود إسرائيليون في قرية بجنوب لبنان، 23 نيسان/ أبريل 2026
مركبات عسكرية وجنود إسرائيليون في قرية بجنوب لبنان، 23 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© REUTERS Ayal Margolin
تابعنا عبر
صرح ميكي زوهار، وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن الحرب لن تنتهي إلا بالإجهاز على "حزب الله" اللبناني وواشنطن تدعم ذلك.
ونقلت إذاعة "ريشيت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن الوزير زوهار المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تدعم "الإجهاز" على "حزب الله" اللبناني.
وأوضح ميكي زوهار للإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، أن "اليوم التالي في لبنان سيكون سلاما مع حكومة لبنان دون "حزب الله"... الحكومة الحالية تريد السلام مع إسرائيل، من يمنعه هو حزب الله".
وأضاف وزير الثقافة والرياضية: "دورنا هو القضاء على "حزب الله"، وهناك دعم أمريكي لذلك. خلال فترة زمنية من أشهر سنحقق التسوية".
الدخان يتصاعد عقب الغارات الإسرائيلية في النبطية، جنوب لبنان، 19 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان في أول أيام العيد... و"حزب الله" يعلن تصديه لتوغل عسكري
أمس, 09:16 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 56 قتيلًا و103 جرحى.
وكانت وزارة الصحة قد أفادت، مساء الثلاثاء، بأن 3213 مدنيًا قُتلوا وأُصيب 9737 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس الماضي. وقالت الوزارة، يوم الأربعاء: "حتى تاريخ 27 أيار/مايو، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 3269 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة 9840 آخرين".
وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت، يوم الأربعاء، 47 مدينة وقرية في جنوب وشرق لبنان. ووفقًا للمصدر، فقد استهدفت الهجمات، على وجه الخصوص، مدنًا رئيسية مثل النبطية وصور، بالإضافة إلى عدد من المناطق في وادي البقاع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية وإصابة 2 آخرين في عملية عسكرية على الحدود اللبنانية
05:30 GMT
وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала