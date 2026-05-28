https://sarabic.ae/20260528/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندية-وإصابة-2-آخرين-في-عملية-عسكرية-على-الحدود-اللبنانية-1113805640.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية وإصابة 2 آخرين في عملية عسكرية على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندية وإصابة 2 آخرين في عملية عسكرية على الحدود اللبنانية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندية في الجيش وإصابة جنديين، أحدهما إصابته خطيرة أثناء عملية عسكرية على الحدود مع لبنان. 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T05:30+0000

2026-05-28T05:30+0000

2026-05-28T05:30+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

رصد الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62acfe751acdd89a737f29197a52e.jpg

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن ضابطة صف برتبة "رقيبة" تدعى "روتام يناي" قتلت وأصيب جنديين اثنين آخرين أحدهما إصابته خطيرة والآخر متوسطة والقتيلة والمصابان من لواء "جفعاتي".وأكدت الإذاعة أن المجندة قتلت بسبب طائرة مسيرة مفخخة أطلقت عليها وعلى زميليها بالقرب من الحدود اللبنانية.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 56 قتيلًا و103 جرحى.وكانت وزارة الصحة قد أفادت، مساء الثلاثاء، بأن 3213 مدنيًا قُتلوا وأُصيب 9737 آخرون جراء الضربات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس الماضي. وقالت الوزارة، يوم الأربعاء: "حتى تاريخ 27 أيار/مايو، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 3269 قتيلًا، بالإضافة إلى إصابة 9840 آخرين".وفي سياق متصل، أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "سبوتنيك" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت، يوم الأربعاء، 47 مدينة وقرية في جنوب وشرق لبنان. ووفقًا للمصدر، فقد استهدفت الهجمات، على وجه الخصوص، مدنًا رئيسية مثل النبطية وصور، بالإضافة إلى عدد من المناطق في وادي البقاع.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.

https://sarabic.ae/20260527/إنذار-إسرائيلي-جديد-إلى-كل-سكان-جنوبي-لبنان-1113799748.html

https://sarabic.ae/20260527/غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-في-أول-أيام-العيد-وحزب-الله-يعلن-تصديه-لتوغل-عسكري-1113778363.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, رصد الأخبار