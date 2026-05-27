إنذار إسرائيلي جديد إلى كل سكان جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذارا جديدا وعاجلا إلى سكان جنوبي لبنان بأسره. 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T18:56+0000

ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بيان له، أن ذلك يأتي في ضوء ما وصفه بـ"خرق حزب الله الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الأراضي الإسرائيلية".ودعا الجيش الإسرائيلي: "جميع سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، والإخلاء إلى شمال نهر الزهراني".وزعم الجيش في بيانه أن "جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال، وجيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بالمدنيين".وفي السياق نفسه، شهدت مناطق واسعة من جنوب لبنان، صباح أول أيام عيد الأضحى، تصعيدا عسكريا إسرائيليا، تخللته غارات جوية مكثفة وعمليات قصف استهدفت عددًا من البلدات، بالتزامن مع حركة نزوح كبيرة بعد أوامر إخلاء شملت عشرات القرى.في المقابل، أعلن "حزب الله" استهدافه قوات إسرائيلية عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصواريخ ثقيلة وقذائف مدفعية منذ ساعات الفجر، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات مباشرة من مسافة صفر في محيط المجمع الكشفي في البلدة.وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الاثنين الماضي، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، حتى 25 مايو/ أيار الجاري، تشمل 3185 قتيلًا و9633 جريحًا".وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.

