رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: الإفراج عن الأصول المجمدة شرط لأي اتفاق
© AP Photo / Mohsen Ganjiهجمات اٍسرائيلية أمريكية في العاصمة الإيرانية طهران
أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما يزال مستمرا، مشيرا إلى وجود حالة من "عدم الاستقرار" لدى الجانب الأميركي فيما يتعلق بمسار المفاوضات.
وأوضح المسؤول الإيراني، اليوم الخميس، أن بلاده حددت مجموعة من الشروط التي يتعين على واشنطن قبولها في إطار أي تفاهم محتمل بين الطرفين، مؤكدا تمسك طهران بمواقفها خلال المحادثات الجارية، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
وأضاف أن من أبرز الشروط التي طرحتها إيران الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل جزءا أساسيا من أي اتفاق مرتقب بين الجانبين.
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.