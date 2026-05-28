علماء روس يبتكرون طريقة تحمي الإلكترونيات الخاصة بالأقمار الصناعية من الأشعة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
علماء روس يبتكرون طريقة تحمي الإلكترونيات الخاصة بالأقمار الصناعية من الأشعة
سبوتنيك عربي
14:02 GMT 28.05.2026
طور علماء روس من الجامعة الوطنية للأبحاث في موسكو، طبقة خفيفة جديدة لحماية إلكترونيات الأقمار الصناعية من الإشعاع.
ووفقًا للباحثين، فإن هذا الابتكار قد يتيح مضاعفة عمر الخدمة للأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات في المدارات المنخفضة، وقد نُشرت النتائج في مجلة "نمذجة الأنظمة والعمليات".
وأكد يفغيني غوسيف، أحد مؤلفي الدراسة ورئيس مختبر أبحاث التجميع الدقيق لتكنولوجيا الأنظمة النانوية والميكروية في مركز تكنولوجيا الأنظمة الميكروية وقاعدة المكونات الإلكترونية للاستخدام المشترك في الجامعة الوطنية للبحوث في مجال التكنولوجيا الإلكترونية أنه "في الوقت الحالي تُستخدم دروع سميكة لحماية الأقمار الصناعية الصغيرة من الإشعاع وارتفاع الحرارة، ويمكن تشبيهها بدرع الفارس في العصور الوسطى".
وأشار إلى أن "استخدام درع ثقيل للأقمار الصغيرة غير مجدٍ، لأن إرسال كل غرام إضافي إلى الفضاء يقلل من الحمولة المفيدة للقمر الصناعي ويجعله أقل كفاءة".

وأضاف غوسيف: "الأقمار الصناعية غير المأهولة ذات المدارات المنخفضة تمتلك مستوى منخفضًا جدًا من الحماية ضد الإشعاع الشمسي، لذلك نقترح النظر إلى الحماية ليس كدرع خارجي ضخم، بل كـ "سترة واقية" متعددة الطبقات لجهاز مصغّر، وهذا يسمح بتصميم الحماية وفق حجم كل دائرة إلكترونية متكاملة داخل القمر الصناعي".

وقد توصل العلماء إلى إمكانية إنشاء غلاف واقٍ خفيف للأقمار الصغيرة يعتمد على طبقات من مواد مختلفة، تم اختيارها بناءً على تركيبها الكيميائي وقدرتها المختلفة على التسخين عند تعرضها للأشعة الكونية.
وبين العالم أنه "عند التسخين تتمدد كل طبقة بشكل مختلف، وكأن طبقة تريد التمدد أكثر من أخرى. ونتيجة لذلك تنشأ إجهادات داخل السترة الواقية مما يؤدي إلى تشوهها"، مضيفا: " قمنا بحساب أي الطبقات والسماكات التي يجب اختيارها بحيث تحمي الجهاز وفي الوقت نفسه لا تتشقق أو تنثني، وفي النهاية يسمح ذلك بإطالة عمر الأقمار الصناعية".
وبحسب غوسيف، إذا لم يتم استخدام درع ثقيل، بل تم اختيار المواد بشكل مدروس، مثل إضافة طبقة من الموليبدينوم، وزيادة سماكة التنغستن والموليبدينوم، وجعل التيتانيوم أرق فإن الهيكل يصبح أقل شدًا على نفسه عند التسخين ويتحمل الأحمال بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، تمكن الباحثون من مضاعفة هامش القوة التصميمي تقريبًا، مع الحفاظ على البنية متعددة الطبقات الواقية.
وفي المستقبل، يخطط متخصصو الجامعة لإنشاء أول نماذج تجريبية مزودة بوسيلة الحماية الجديدة واختبار فعاليتها في الظروف الفضائية.
