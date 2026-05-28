علماء روس يبتكرون طريقة تحمي الإلكترونيات الخاصة بالأقمار الصناعية من الأشعة
© Fotolia / Vadimsadovskiأقمار صناعية
طور علماء روس من الجامعة الوطنية للأبحاث في موسكو، طبقة خفيفة جديدة لحماية إلكترونيات الأقمار الصناعية من الإشعاع.
ووفقًا للباحثين، فإن هذا الابتكار قد يتيح مضاعفة عمر الخدمة للأقمار الصناعية الصغيرة للاتصالات في المدارات المنخفضة، وقد نُشرت النتائج في مجلة "نمذجة الأنظمة والعمليات".
وأكد يفغيني غوسيف، أحد مؤلفي الدراسة ورئيس مختبر أبحاث التجميع الدقيق لتكنولوجيا الأنظمة النانوية والميكروية في مركز تكنولوجيا الأنظمة الميكروية وقاعدة المكونات الإلكترونية للاستخدام المشترك في الجامعة الوطنية للبحوث في مجال التكنولوجيا الإلكترونية أنه "في الوقت الحالي تُستخدم دروع سميكة لحماية الأقمار الصناعية الصغيرة من الإشعاع وارتفاع الحرارة، ويمكن تشبيهها بدرع الفارس في العصور الوسطى".
وأشار إلى أن "استخدام درع ثقيل للأقمار الصغيرة غير مجدٍ، لأن إرسال كل غرام إضافي إلى الفضاء يقلل من الحمولة المفيدة للقمر الصناعي ويجعله أقل كفاءة".
وأضاف غوسيف: "الأقمار الصناعية غير المأهولة ذات المدارات المنخفضة تمتلك مستوى منخفضًا جدًا من الحماية ضد الإشعاع الشمسي، لذلك نقترح النظر إلى الحماية ليس كدرع خارجي ضخم، بل كـ "سترة واقية" متعددة الطبقات لجهاز مصغّر، وهذا يسمح بتصميم الحماية وفق حجم كل دائرة إلكترونية متكاملة داخل القمر الصناعي".
وقد توصل العلماء إلى إمكانية إنشاء غلاف واقٍ خفيف للأقمار الصغيرة يعتمد على طبقات من مواد مختلفة، تم اختيارها بناءً على تركيبها الكيميائي وقدرتها المختلفة على التسخين عند تعرضها للأشعة الكونية.
وبين العالم أنه "عند التسخين تتمدد كل طبقة بشكل مختلف، وكأن طبقة تريد التمدد أكثر من أخرى. ونتيجة لذلك تنشأ إجهادات داخل السترة الواقية مما يؤدي إلى تشوهها"، مضيفا: " قمنا بحساب أي الطبقات والسماكات التي يجب اختيارها بحيث تحمي الجهاز وفي الوقت نفسه لا تتشقق أو تنثني، وفي النهاية يسمح ذلك بإطالة عمر الأقمار الصناعية".
وبحسب غوسيف، إذا لم يتم استخدام درع ثقيل، بل تم اختيار المواد بشكل مدروس، مثل إضافة طبقة من الموليبدينوم، وزيادة سماكة التنغستن والموليبدينوم، وجعل التيتانيوم أرق فإن الهيكل يصبح أقل شدًا على نفسه عند التسخين ويتحمل الأحمال بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، تمكن الباحثون من مضاعفة هامش القوة التصميمي تقريبًا، مع الحفاظ على البنية متعددة الطبقات الواقية.
وفي المستقبل، يخطط متخصصو الجامعة لإنشاء أول نماذج تجريبية مزودة بوسيلة الحماية الجديدة واختبار فعاليتها في الظروف الفضائية.