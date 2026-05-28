فرنسا تجمد 4 مليارات يورو من الإنفاق الحكومي لتعويض خسائرها المرتبطة في صراع الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إعلامية نقلا عن وزير الدولة للشؤون المالية في فرنسا، ديفيد أميل، أن وزارة المالية قررت تجميد إنفاق حكومي بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، بهدف تعويض عن... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T21:49+0000

وأوضح أميل أن وزارة الاقتصاد والمالية كشفت، اليوم الخميس، عن خطة لتجميد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 3.2 مليار يورو، إلى جانب إلغاء مخصصات إضافية بنحو 847 مليون يورو، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء التكاليف الناتجة عن الحرب في المنطقة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.وتتوقع الحكومة الفرنسية تحقيق وفورات بقيمة 6 مليارات يورو، موزعة بين 4 مليارات يورو من ميزانيات معظم الوزارات، و2 مليار يورو من الإنفاق الاجتماعي. مع ذلك، لن يتم خفض ميزانيتي وزارتي الدفاع والعدل.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.أدى تصاعد الصراع إلى توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم البلدان.

