https://sarabic.ae/20260528/فرنسا-تجمد-4-مليارات-يورو-من-الإنفاق-الحكومي-لتعويض-خسائرها-المرتبطة-في-صراع-الشرق-الأوسط-1113840514.html
فرنسا تجمد 4 مليارات يورو من الإنفاق الحكومي لتعويض خسائرها المرتبطة في صراع الشرق الأوسط
فرنسا تجمد 4 مليارات يورو من الإنفاق الحكومي لتعويض خسائرها المرتبطة في صراع الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية نقلا عن وزير الدولة للشؤون المالية في فرنسا، ديفيد أميل، أن وزارة المالية قررت تجميد إنفاق حكومي بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، بهدف تعويض عن... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T21:42+0000
2026-05-28T21:42+0000
2026-05-28T21:49+0000
أخبار فرنسا
اقتصاد
العالم
أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6015273ceba5a096347c5e3f85befd83.jpg
وأوضح أميل أن وزارة الاقتصاد والمالية كشفت، اليوم الخميس، عن خطة لتجميد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 3.2 مليار يورو، إلى جانب إلغاء مخصصات إضافية بنحو 847 مليون يورو، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء التكاليف الناتجة عن الحرب في المنطقة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.وتتوقع الحكومة الفرنسية تحقيق وفورات بقيمة 6 مليارات يورو، موزعة بين 4 مليارات يورو من ميزانيات معظم الوزارات، و2 مليار يورو من الإنفاق الاجتماعي. مع ذلك، لن يتم خفض ميزانيتي وزارتي الدفاع والعدل.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.أدى تصاعد الصراع إلى توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم البلدان.
https://sarabic.ae/20260521/اقتصاد-منطقة-اليورو-يهبط-إلى-أدنى-مستوياته-منذ-أكثر-من-عامين--1113632869.html
https://sarabic.ae/20260416/خبراء-أوروبا-ستواجه-مستويات-تضخم-كارثية-وأزمة-اقتصادية-غير-مسبوقة-بسبب-الحصار-الأمريكي--1112622047.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126962_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e85c0189c8810853dd31bfc0c6f31103.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , اقتصاد, العالم, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز
أخبار فرنسا , اقتصاد, العالم, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز
فرنسا تجمد 4 مليارات يورو من الإنفاق الحكومي لتعويض خسائرها المرتبطة في صراع الشرق الأوسط
21:42 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 21:49 GMT 28.05.2026)
كشفت تقارير إعلامية نقلا عن وزير الدولة للشؤون المالية في فرنسا، ديفيد أميل، أن وزارة المالية قررت تجميد إنفاق حكومي بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، بهدف تعويض عن خسائر البلاد المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على ميزانيتي الدفاع والعدل دون أي تخفيضات.
وأوضح أميل أن وزارة الاقتصاد والمالية كشفت، اليوم الخميس، عن خطة لتجميد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 3.2 مليار يورو، إلى جانب إلغاء مخصصات إضافية بنحو 847 مليون يورو، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء التكاليف الناتجة عن الحرب في المنطقة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا لخطة حكومية سابقة وفّرت نحو 2.2 مليار يورو الذي تم الحصول عليه من خلال تجميد تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي للعمال ذوي الأجور المنخفضة، والذي أعلنته الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي.
وتتوقع الحكومة الفرنسية تحقيق وفورات بقيمة 6 مليارات يورو
، موزعة بين 4 مليارات يورو من ميزانيات معظم الوزارات، و2 مليار يورو من الإنفاق الاجتماعي. مع ذلك، لن يتم خفض ميزانيتي وزارتي الدفاع والعدل.
وبينت وزارة المالية أن هذه التدابير ذات طابع مؤقت، مشيرة إلى إمكانية رفع التجميد عن الأموال خلال العام الجاري وفق تطورات الأوضاع، ومن المقرر عقد اجتماع جديد نهاية يونيو/حزيران لمناقشة إجراءات التقشف الطارئة المقبلة.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
أدى تصاعد الصراع إلى توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز
، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم البلدان.