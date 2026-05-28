فرنسا تجمد 4 مليارات يورو من الإنفاق الحكومي لتعويض خسائرها المرتبطة في صراع الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
فرنسا تجمد 4 مليارات يورو من الإنفاق الحكومي لتعويض خسائرها المرتبطة في صراع الشرق الأوسط
كشفت تقارير إعلامية نقلا عن وزير الدولة للشؤون المالية في فرنسا، ديفيد أميل، أن وزارة المالية قررت تجميد إنفاق حكومي بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، بهدف تعويض عن... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح أميل أن وزارة الاقتصاد والمالية كشفت، اليوم الخميس، عن خطة لتجميد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 3.2 مليار يورو، إلى جانب إلغاء مخصصات إضافية بنحو 847 مليون يورو، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء التكاليف الناتجة عن الحرب في المنطقة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.وتتوقع الحكومة الفرنسية تحقيق وفورات بقيمة 6 مليارات يورو، موزعة بين 4 مليارات يورو من ميزانيات معظم الوزارات، و2 مليار يورو من الإنفاق الاجتماعي. مع ذلك، لن يتم خفض ميزانيتي وزارتي الدفاع والعدل.وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.أدى تصاعد الصراع إلى توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم البلدان.
21:42 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 21:49 GMT 28.05.2026)
كشفت تقارير إعلامية نقلا عن وزير الدولة للشؤون المالية في فرنسا، ديفيد أميل، أن وزارة المالية قررت تجميد إنفاق حكومي بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، بهدف تعويض عن خسائر البلاد المرتبطة بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، مع الإبقاء على ميزانيتي الدفاع والعدل دون أي تخفيضات.
وأوضح أميل أن وزارة الاقتصاد والمالية كشفت، اليوم الخميس، عن خطة لتجميد اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة 3.2 مليار يورو، إلى جانب إلغاء مخصصات إضافية بنحو 847 مليون يورو، في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء التكاليف الناتجة عن الحرب في المنطقة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

ويأتي هذا الإجراء استكمالا لخطة حكومية سابقة وفّرت نحو 2.2 مليار يورو الذي تم الحصول عليه من خلال تجميد تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي للعمال ذوي الأجور المنخفضة، والذي أعلنته الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي.

اقتصاد منطقة اليورو يهبط إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين
21 مايو, 21:52 GMT
وتتوقع الحكومة الفرنسية تحقيق وفورات بقيمة 6 مليارات يورو، موزعة بين 4 مليارات يورو من ميزانيات معظم الوزارات، و2 مليار يورو من الإنفاق الاجتماعي. مع ذلك، لن يتم خفض ميزانيتي وزارتي الدفاع والعدل.

وبينت وزارة المالية أن هذه التدابير ذات طابع مؤقت، مشيرة إلى إمكانية رفع التجميد عن الأموال خلال العام الجاري وفق تطورات الأوضاع، ومن المقرر عقد اجتماع جديد نهاية يونيو/حزيران لمناقشة إجراءات التقشف الطارئة المقبلة.

خبراء: أوروبا ستواجه مستويات تضخم كارثية وأزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب "الحصار الأمريكي"
16 أبريل, 19:17 GMT
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران باستهداف أراضٍ إسرائيلية و"منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط"، على حد قولها.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات اللاحقة التي عُقدت في إسلام آباد بينهما، انتهت دون تحقيق اختراق.
أدى تصاعد الصراع إلى توقف شبه تام للملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر إمداد رئيسي للنفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم البلدان.
