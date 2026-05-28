من أصل 6... إسرائيل تقتني أول طائرة للتزود بالوقود... فيديو وصور

استقبل الجيش الإسرائيلي أول طائرة من نوعها للتزود بالوقود والنقل في إحدى قواعد سلاح الجو، من أصل 6 طائرات اشترتها وزارة الدفاع الإسرائيلية من الولايات المتحدة. 28.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الطائرة من طراز بوينغ KC-46، تعد الطائرة المتطورة الأولى في العالم للتزود بالوقود وأن هناك 5 طائرات أخرى من النوع نفسه في الطريق إلى تل أبيب.وأكدت الصحيفة أن الطائرة هبطت في قاعدة "نيفاتيم" الجوية بجنوب البلاد، وانضمت إلى سرب التزود بالوقود الجديد، الذي جرى تشغيله الأسبوع الماضي، وأطلقت عليها تل أبيب اسم "جدعون".وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن الطائرة الأمريكية الجديدة ستعزز القدرات الجوية الإسرائيلية، حيث تتيح هذه الطائرة نطاقًا أوسع للعمليات العسكرية كما أنها تتميز بفترة طيران أطول.وعنونت الصحيفة تقريرها بأن اقتناء إسرائيل لمثل هذه الطائرة يعني توجيه رسالة واضحة إلى إيران، كما أنها تضيف نوعًا من التفوق الجوي لإسرائيل في "الحروب متعددة المسارح والعمليات في المناطق النائية".ويشار إلى أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت مؤخرًا أن واشنطن تستعد لتسليم إسرائيل أول طائرة تزود بالوقود جوا من طراز "KC-46"، ضمن صفقة تشمل 6 طائرات.في وقت شددت الصحيفة على أن تلك الخطوة تمثل تعزيزا كبيرا لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي على تنفيذ عمليات بعيدة المدى، بما في ذلك هجمات محتملة على إيران.

