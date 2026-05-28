موسكو: نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا غير مقبول ويؤدي إلى تصعيد في أوروبا

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا أمر غير مقبول، إذ سيؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية في أوروبا. 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T11:58+0000

وقالت خلال إحاطة صحفية: "إن نقل القواعد والقوات العسكرية الأمريكية من دول نعتبرها أقل جدارة بالثقة في وسط وشرق أوروبا، بما فيها بولندا التي تعتبرها الولايات المتحدة أكثر جدارة بالثقة، أمر غير مقبول".وحول أن روسيا تعتبر منظومات صواريخ "تايفون" في اليابان تهديدًا لحدودها في الشرق الأقصى، أوضحت: "لقد لفتنا انتباه طوكيو مرارًا وتكرارًا إلى أننا نعتبر السماح لليابان بنشر منظومات صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على أراضيها، سواءً كان ذلك بشكل مؤقت أو دوري أو دائم، خطوةً لها تأثير سلبي خطير على استقرار وأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتُشكّل تهديدًا مباشرًا لحدودنا في الشرق الأقصى".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي إلى بولندا.وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، أعلن، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف "الناتو".ترامب يهز "الناتو"... إعلام: قرار أمريكي بتقليص القوات الداعمة للحلف في حال "نشوب نزاع" إلى النصف

