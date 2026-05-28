موسكو: نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا غير مقبول ويؤدي إلى تصعيد في أوروبا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا غير مقبول ويؤدي إلى تصعيد في أوروبا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا أمر غير مقبول، إذ سيؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية في أوروبا. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T11:58+0000
2026-05-28T12:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت خلال إحاطة صحفية: "إن نقل القواعد والقوات العسكرية الأمريكية من دول نعتبرها أقل جدارة بالثقة في وسط وشرق أوروبا، بما فيها بولندا التي تعتبرها الولايات المتحدة أكثر جدارة بالثقة، أمر غير مقبول".
11:58 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 12:06 GMT 28.05.2026)
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا أمر غير مقبول، إذ سيؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية في أوروبا.
وقالت خلال إحاطة صحفية: "إن نقل القواعد والقوات العسكرية الأمريكية من دول نعتبرها أقل جدارة بالثقة في وسط وشرق أوروبا، بما فيها بولندا التي تعتبرها الولايات المتحدة أكثر جدارة بالثقة، أمر غير مقبول".

وأضافت: "لن يستلزم ذلك بالضرورة اتخاذ تدابير عسكرية وتقنية ضرورية لضمان أمن روسيا فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تصعيد كبير في التوترات العسكرية في جميع أنحاء أوروبا".

وحول أن روسيا تعتبر منظومات صواريخ "تايفون" في اليابان تهديدًا لحدودها في الشرق الأقصى، أوضحت: "لقد لفتنا انتباه طوكيو مرارًا وتكرارًا إلى أننا نعتبر السماح لليابان بنشر منظومات صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على أراضيها، سواءً كان ذلك بشكل مؤقت أو دوري أو دائم، خطوةً لها تأثير سلبي خطير على استقرار وأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتُشكّل تهديدًا مباشرًا لحدودنا في الشرق الأقصى".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تواصل التربح من دماء مواطنيها - الخارجية الروسية
أمس, 21:47 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي إلى بولندا.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "في ضوء انتخاب الرئيس البولندي الحالي كارول ناوروتسكي بنجاح، والذي دعمتُه بفخر، وبالنظر إلى علاقتنا معه، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل إلى بولندا خمسة آلاف عسكري إضافي".

وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)، أعلن، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف "الناتو".
ترامب يهز "الناتو"... إعلام: قرار أمريكي بتقليص القوات الداعمة للحلف في حال "نشوب نزاع" إلى النصف
