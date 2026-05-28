موسكو: نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا غير مقبول ويؤدي إلى تصعيد في أوروبا
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا أمر غير مقبول، إذ سيؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية في أوروبا. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T12:06+0000
11:58 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 12:06 GMT 28.05.2026)
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نقل القواعد الأمريكية إلى بولندا أمر غير مقبول، إذ سيؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية في أوروبا.
وقالت خلال إحاطة صحفية: "إن نقل القواعد والقوات العسكرية الأمريكية من دول نعتبرها أقل جدارة بالثقة في وسط وشرق أوروبا، بما فيها بولندا التي تعتبرها الولايات المتحدة أكثر جدارة بالثقة، أمر غير مقبول".
وأضافت: "لن يستلزم ذلك بالضرورة اتخاذ تدابير عسكرية وتقنية ضرورية لضمان أمن روسيا فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تصعيد كبير في التوترات العسكرية في جميع أنحاء أوروبا".
وحول أن روسيا تعتبر منظومات صواريخ "تايفون" في اليابان تهديدًا لحدودها في الشرق الأقصى، أوضحت: "لقد لفتنا انتباه طوكيو مرارًا وتكرارًا إلى أننا نعتبر السماح لليابان بنشر منظومات صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على أراضيها، سواءً كان ذلك بشكل مؤقت أو دوري أو دائم، خطوةً لها تأثير سلبي خطير على استقرار وأمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتُشكّل تهديدًا مباشرًا لحدودنا في الشرق الأقصى".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال خمسة آلاف جندي أمريكي إضافي إلى بولندا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "في ضوء انتخاب الرئيس البولندي الحالي كارول ناوروتسكي بنجاح، والذي دعمتُه بفخر، وبالنظر إلى علاقتنا معه، يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة سترسل إلى بولندا خمسة آلاف عسكري إضافي".
وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية)،
أعلن، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف "الناتو".