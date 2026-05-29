https://sarabic.ae/20260529/إعلام-البنتاغون-يحذر-الجنود-الأمريكيين-من-الاستهداف-بسبب-استخدامهم-بيانات-تحديد-الموقع-على-الجوالات-1113846614.html

إعلام: البنتاغون يحذر الجنود الأمريكيين من الاستهداف بسبب استخدامهم بيانات تحديد الموقع على الجوالات

إعلام: البنتاغون يحذر الجنود الأمريكيين من الاستهداف بسبب استخدامهم بيانات تحديد الموقع على الجوالات

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون حذر الجنود الأمريكيين من مخاطر استخدام بيانات تحديد المواقع على الهواتف المحمولة، بعد ورود تقارير تفيد بتعرض أفراد من... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T09:13+0000

2026-05-29T09:13+0000

2026-05-29T09:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg

وذكرت التقارير أن مسؤولين عسكريين أمريكيين تلقوا معلومات تفيد باستغلال جهات معادية لبيانات المواقع التجارية في مراقبة وتحليل تحركات القوات الأمريكية المنتشرة في مناطق النزاع، ما يعكس تنامي تأثير اقتصاد المراقبة الرقمية في ساحات القتال الحديثة. وبحسب رسالة شاركها السيناتور الأمريكي رون وايدن، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية أوريغون، مع وسائل إعلام أمريكية، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها "تلقت تقارير تهديد متعددة بشأن استغلال بيانات المواقع التجارية لاستهداف أو مراقبة أفراد أمريكيين في مسارح العمليات". وأشار وايدن، إلى جانب عدد من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة وُجهت إلى البنتاغون، إلى أن هذه الواقعة تمثل أول تأكيد رسمي على تعرض قوات أمريكية للاستهداف في مناطق حرب نشطة باستخدام بيانات مواقع تجارية. وحذّر المشرعون من أن بيانات المواقع يمكن أن تُستخدم لتحديد أماكن تجمع الجنود الأمريكيين وأنماط تحركاتهم اليومية، ما يتيح للخصوم استغلالها في تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة، فضلًا عن استخدامها لأغراض استخباراتية. من جهته، أكد البنتاغون أنه سيرد على استفسارات المشرعين بشكل مباشر، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما أشار المشرعون إلى أن محاولاتهم للحصول على معلومات موسعة بشأن حوادث الاستهداف لم تحقق نتائج حتى الآن.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260529/إعلام-كلفة-الحرب-الأمريكية-على-إيران-تخطت-95-مليار-دولار-1113843651.html

https://sarabic.ae/20260528/فانس-تقدم-كبير-في-المفاوضات-مع-إيران-1113840981.html

https://sarabic.ae/20260528/بزشكيان-إيران-لا-تمارس-الدبلوماسية-بالاستسلام-والذل---1113834914.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, مضيق هرمز