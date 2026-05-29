إعلام: البنتاغون يحذر الجنود الأمريكيين من الاستهداف بسبب استخدامهم بيانات تحديد الموقع على الجوالات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: البنتاغون يحذر الجنود الأمريكيين من الاستهداف بسبب استخدامهم بيانات تحديد الموقع على الجوالات
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون حذر الجنود الأمريكيين من مخاطر استخدام بيانات تحديد المواقع على الهواتف المحمولة، بعد ورود تقارير تفيد بتعرض أفراد من...
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاغون حذر الجنود الأمريكيين من مخاطر استخدام بيانات تحديد المواقع على الهواتف المحمولة، بعد ورود تقارير تفيد بتعرض أفراد من القوات الأمريكية للاستهداف عبر بيانات مواقع جغرافية متاحة تجاريًا.
وذكرت التقارير أن مسؤولين عسكريين أمريكيين تلقوا معلومات تفيد باستغلال جهات معادية لبيانات المواقع التجارية في مراقبة وتحليل تحركات القوات الأمريكية المنتشرة في مناطق النزاع، ما يعكس تنامي تأثير اقتصاد المراقبة الرقمية في ساحات القتال الحديثة.
وبحسب رسالة شاركها السيناتور الأمريكي رون وايدن، عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية أوريغون، مع وسائل إعلام أمريكية، أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها "تلقت تقارير تهديد متعددة بشأن استغلال بيانات المواقع التجارية لاستهداف أو مراقبة أفراد أمريكيين في مسارح العمليات".
الرسالة، المؤرخة في 14 أبريل/نيسان، لم تكشف تفاصيل إضافية، إلا أن نطاق عمل القيادة المركزية يشمل منطقة الخليج، حيث تتصاعد التوترات بين القوات الأمريكية وإيران على خلفية ملف مضيق هرمز.
وأشار وايدن، إلى جانب عدد من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في رسالة وُجهت إلى البنتاغون، إلى أن هذه الواقعة تمثل أول تأكيد رسمي على تعرض قوات أمريكية للاستهداف في مناطق حرب نشطة باستخدام بيانات مواقع تجارية.
وحذّر المشرعون من أن بيانات المواقع يمكن أن تُستخدم لتحديد أماكن تجمع الجنود الأمريكيين وأنماط تحركاتهم اليومية، ما يتيح للخصوم استغلالها في تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة والعبوات الناسفة، فضلًا عن استخدامها لأغراض استخباراتية.
وقال وايدن إن الوقت قد حان "للتعامل مع صناعة تكنولوجيا الإعلانات باعتبارها تهديدًا للأمن القومي".
من جهته، أكد البنتاغون أنه سيرد على استفسارات المشرعين بشكل مباشر، من دون تقديم تفاصيل إضافية، فيما أشار المشرعون إلى أن محاولاتهم للحصول على معلومات موسعة بشأن حوادث الاستهداف لم تحقق نتائج حتى الآن.
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
