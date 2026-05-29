الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق

رمى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الجمعة، أن حركة الحجاج استمت على جسر الجمرات بالانسيابية، حيث سلكوا مساراتهم في سهولة ويسر سواءً في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة، لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجّل. ويواصل الحجاج إقامتهم في مشعر "مِنَى" خلال أيام التشريق لاستكمال مناسك الحج، مع إمكانية التعجل بالمغادرة بعد ثاني أيام التشريق لمن أراد، وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وشهدت أروقة المسجد الحرام وساحاته كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نُسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر "مِنَى" خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أول أمس الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".

