خبير روسي: أي اعتداء على روسيا سيقابل برد عسكري حاسم وفوري

سبوتنيك عربي

أكد إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، أن روسيا تمتلك القدرة على استخدام جميع وسائلها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، للرد على...

وقال كوروتشينكو في تعليقاته على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب اجتماع مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن التهديدات الروسية تتضمن الأسلحة النووية التكتيكية ووسائل إيصالها، مثل منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" التكتيكية، وصاروخ "تسيركون" الفرط الصوتي، وصاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط ​​المدى، وصاروخ "كينجال" الجوي الباليستي، وكلها قادرة عند الضرورة على إيصال رأس حربي نووي تكتيكي إلى هدف ما، مع ما يترتب على ذلك من عواقب".وتابع: "إذا شُنّ هجوم على معتد، فلن ينجو أحد ولا حتى شيء من الانفجار النووي. من الواضح أن الرئيس الروسي كان يقصد أن أي محاولة عدوان مسلح على روسيا الاتحادية، وتحديدًا على منطقة كالينينغراد التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من بلادنا، ستؤدي، كحد أدنى، إلى ضربات انتقامية باستخدام أسلحة نووية تكتيكية".وتابع: "لدينا ترسانة منتشرة من القوات النووية الاستراتيجية. لكني أعتقد أنه في هذه الحالة، سيتم استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وكان بوتين يشير تحديدًا إلى استخدام هذه الأسلحة".وأضاف أن استخدام الطائرات المسيّرة بكثافة من الجانب الأوكراني أدى إلى ما سماه "شفافية ساحة المعركة" (مفهوم عسكري يصف قدرة القوات على الرصد الكامل لمواقع العدو وتحركاته، وتُمكّن هذه القدرة من القضاء على "ضباب الحرب" التقليدي من خلال عدة تقنيات أساسية)، وهو ما يفرض اعتماد وحدات قتالية صغيرة الحجم تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أفراد لتنفيذ الهجمات البرية.واعتبر أن تسريع إنهاء العمليات العسكرية، قد يرتبط بتوجيه ضربات إلى البنية التحتية الكهربائية في أوكرانيا، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء.وفي سياق تعليقه على الانتقادات الموجهة لوسائل الإعلام الأوروبية، قال كوروتشينكو: "أوروبا عدو روسيا، ومن غير المجدي أن نتوقع من العدو تغطية الأجندة التي نحتاجها".وأكمل: "أوروبا تستعد للحرب مع روسيا. هذا مُعلنٌ صراحةً على جميع المستويات، وقد اتُخذ القرار المناسب. بحلول عام 2030، وفي خضم إطالة أمد الصراع الأوكراني، تعتزم أوروبا التعبئة، وتحويل صناعتها إلى حالة تأهب قصوى، والاستعداد لحرب مع روسيا".واختتم بالقول إن على روسيا، أن تتعامل مع حلف شمال الأطلسي بوصفه قوة عسكرية كبرى تمتلك قدرات كبيرة، مؤكدًا أن الدقة في تقييم قدرات الخصوم تعد عنصرًا أساسيًا في التخطيط العسكري والسياسي.بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عاربوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا

