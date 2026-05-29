خبير روسي: أي اعتداء على روسيا سيقابل برد عسكري حاسم وفوري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260529/خبير-روسي-أي-اعتداء-على-روسيا-سيقابل-برد-عسكري-حاسم-وفوري-1113876240.html
خبير روسي: أي اعتداء على روسيا سيقابل برد عسكري حاسم وفوري
خبير روسي: أي اعتداء على روسيا سيقابل برد عسكري حاسم وفوري
سبوتنيك عربي
أكد إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، أن روسيا تمتلك القدرة على استخدام جميع وسائلها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، للرد على... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T19:39+0000
2026-05-29T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376703_0:116:2289:1403_1920x0_80_0_0_74b9da9daf4ddacdf4ea6dcb52b5789d.jpg
وقال كوروتشينكو في تعليقاته على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب اجتماع مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن التهديدات الروسية تتضمن الأسلحة النووية التكتيكية ووسائل إيصالها، مثل منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" التكتيكية، وصاروخ "تسيركون" الفرط الصوتي، وصاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط ​​المدى، وصاروخ "كينجال" الجوي الباليستي، وكلها قادرة عند الضرورة على إيصال رأس حربي نووي تكتيكي إلى هدف ما، مع ما يترتب على ذلك من عواقب".وتابع: "إذا شُنّ هجوم على معتد، فلن ينجو أحد ولا حتى شيء من الانفجار النووي. من الواضح أن الرئيس الروسي كان يقصد أن أي محاولة عدوان مسلح على روسيا الاتحادية، وتحديدًا على منطقة كالينينغراد التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من بلادنا، ستؤدي، كحد أدنى، إلى ضربات انتقامية باستخدام أسلحة نووية تكتيكية".وتابع: "لدينا ترسانة منتشرة من القوات النووية الاستراتيجية. لكني أعتقد أنه في هذه الحالة، سيتم استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وكان بوتين يشير تحديدًا إلى استخدام هذه الأسلحة".وأضاف أن استخدام الطائرات المسيّرة بكثافة من الجانب الأوكراني أدى إلى ما سماه "شفافية ساحة المعركة" (مفهوم عسكري يصف قدرة القوات على الرصد الكامل لمواقع العدو وتحركاته، وتُمكّن هذه القدرة من القضاء على "ضباب الحرب" التقليدي من خلال عدة تقنيات أساسية)، وهو ما يفرض اعتماد وحدات قتالية صغيرة الحجم تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أفراد لتنفيذ الهجمات البرية.واعتبر أن تسريع إنهاء العمليات العسكرية، قد يرتبط بتوجيه ضربات إلى البنية التحتية الكهربائية في أوكرانيا، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء.وفي سياق تعليقه على الانتقادات الموجهة لوسائل الإعلام الأوروبية، قال كوروتشينكو: "أوروبا عدو روسيا، ومن غير المجدي أن نتوقع من العدو تغطية الأجندة التي نحتاجها".وأكمل: "أوروبا تستعد للحرب مع روسيا. هذا مُعلنٌ صراحةً على جميع المستويات، وقد اتُخذ القرار المناسب. بحلول عام 2030، وفي خضم إطالة أمد الصراع الأوكراني، تعتزم أوروبا التعبئة، وتحويل صناعتها إلى حالة تأهب قصوى، والاستعداد لحرب مع روسيا".واختتم بالقول إن على روسيا، أن تتعامل مع حلف شمال الأطلسي بوصفه قوة عسكرية كبرى تمتلك قدرات كبيرة، مؤكدًا أن الدقة في تقييم قدرات الخصوم تعد عنصرًا أساسيًا في التخطيط العسكري والسياسي.بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عاربوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-تغطية-وسائل-الإعلام-الأوروبية-للغارة-الجوية-الأوكرانية-على-لوغانسك-عار-وشيء-مرعب-1113869769.html
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-زيارته-إلى-كازاخستان-1113858666.html
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-روسيا-وكازاخستان-لا-تخططان-لبناء-محطة-طاقة-نووية-فحسب-بل-تؤسسان-صناعة-نووية-1113869379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376703_130:0:2157:1520_1920x0_80_0_0_d28e91482196634cbba2fc0d3dada337.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير روسي: أي اعتداء على روسيا سيقابل برد عسكري حاسم وفوري

19:39 GMT 29.05.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، أن روسيا تمتلك القدرة على استخدام جميع وسائلها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية، للرد على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية تقييم القدرات العسكرية الأوروبية بجدية تامة.
وقال كوروتشينكو في تعليقاته على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب اجتماع مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن التهديدات الروسية تتضمن الأسلحة النووية التكتيكية ووسائل إيصالها، مثل منظومة الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" التكتيكية، وصاروخ "تسيركون" الفرط الصوتي، وصاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط ​​المدى، وصاروخ "كينجال" الجوي الباليستي، وكلها قادرة عند الضرورة على إيصال رأس حربي نووي تكتيكي إلى هدف ما، مع ما يترتب على ذلك من عواقب".

وأشار إلى أن روسيا أجرت خلال الفترة الأخيرة تدريبات عسكرية تتعلق باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية بالتنسيق مع بيلاروسيا، واعتبر ذلك جزءًا من رفع الجاهزية في مجال الردع الاستراتيجي.

وتابع: "إذا شُنّ هجوم على معتد، فلن ينجو أحد ولا حتى شيء من الانفجار النووي. من الواضح أن الرئيس الروسي كان يقصد أن أي محاولة عدوان مسلح على روسيا الاتحادية، وتحديدًا على منطقة كالينينغراد التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من بلادنا، ستؤدي، كحد أدنى، إلى ضربات انتقامية باستخدام أسلحة نووية تكتيكية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عار
16:25 GMT
وتابع: "لدينا ترسانة منتشرة من القوات النووية الاستراتيجية. لكني أعتقد أنه في هذه الحالة، سيتم استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وكان بوتين يشير تحديدًا إلى استخدام هذه الأسلحة".

وفي ما يتعلق بتطورات العمليات العسكرية في أوكرانيا، قال كوروتشينكو إن تصريحات بوتين بشأن اقتراب نهاية العملية العسكرية الخاصة تستند إلى ما وصفه بالديناميكية الميدانية، مشيرًا إلى استمرار تقدم القوات الروسية على عدة محاور.

وأضاف أن استخدام الطائرات المسيّرة بكثافة من الجانب الأوكراني أدى إلى ما سماه "شفافية ساحة المعركة" (مفهوم عسكري يصف قدرة القوات على الرصد الكامل لمواقع العدو وتحركاته، وتُمكّن هذه القدرة من القضاء على "ضباب الحرب" التقليدي من خلال عدة تقنيات أساسية)، وهو ما يفرض اعتماد وحدات قتالية صغيرة الحجم تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أفراد لتنفيذ الهجمات البرية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
بوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا
15:41 GMT
واعتبر أن تسريع إنهاء العمليات العسكرية، قد يرتبط بتوجيه ضربات إلى البنية التحتية الكهربائية في أوكرانيا، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن توقف منظومة الكهرباء بشكل كامل قد يؤدي إلى شلل في إدارة الدولة والأجهزة العسكرية الأوكرانية، ما قد يسرّع الوصول إلى تسوية سياسية وتوقيع اتفاقية سلام بشروط موسكو.

وفي سياق تعليقه على الانتقادات الموجهة لوسائل الإعلام الأوروبية، قال كوروتشينكو: "أوروبا عدو روسيا، ومن غير المجدي أن نتوقع من العدو تغطية الأجندة التي نحتاجها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
بوتين: روسيا وكازاخستان لا تخططان لبناء محطة طاقة نووية فحسب بل تؤسسان صناعة نووية
16:18 GMT
وأكمل: "أوروبا تستعد للحرب مع روسيا. هذا مُعلنٌ صراحةً على جميع المستويات، وقد اتُخذ القرار المناسب. بحلول عام 2030، وفي خضم إطالة أمد الصراع الأوكراني، تعتزم أوروبا التعبئة، وتحويل صناعتها إلى حالة تأهب قصوى، والاستعداد لحرب مع روسيا".

أما بشأن حادثة تتعلق بطائرة مسيّرة في رومانيا، قال: "أؤكد مجددًا أن الطائرات المسيرة الأوكرانية حلقت مرارًا في المجال الجوي لعدة دول، ملحقةً أضرارا ببنية تحتية متنوعة. حدث هذا في دول البلطيق، وفي بولندا، والآن بات من الواضح أنه حدث في رومانيا. لذا، وبدون تحقيق شامل، فإن أي تصريحات من بوخارست لا قيمة سياسية لها، ولا ينبغي أخذها بعين الاعتبار".

واختتم بالقول إن على روسيا، أن تتعامل مع حلف شمال الأطلسي بوصفه قوة عسكرية كبرى تمتلك قدرات كبيرة، مؤكدًا أن الدقة في تقييم قدرات الخصوم تعد عنصرًا أساسيًا في التخطيط العسكري والسياسي.
بوتين: تغطية وسائل الإعلام الأوروبية للهجوم الأوكراني على جمهورية لوغانسك عار
بوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала