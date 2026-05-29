رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يؤكد عدم تنفيذ شروط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
صرح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وزعيم حركة "5 نجوم" المعارضة، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، بأن شروط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي غير متوفرة، معتبرًا أن... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T15:47+0000
صرح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وزعيم حركة "5 نجوم" المعارضة، جوزيبي كونتي، اليوم الجمعة، بأن شروط انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي غير متوفرة، معتبرًا أن ضم دول جديدة دون مراجعة آليات عمل الاتحاد يعد قرارًا غير مُجدٍ.
وقال كونتي في تصريحات صحفية: "لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى أوروبا الآن، فلا توجد شروط لذلك. هناك مشكلة خطيرة، أوروبا المكونة من 27 دولة عضو قد اختفت، وليس لها صوت، ولا تصل إلى حل للأزمات الدولية".
وأكد السياسي الإيطالي وجود عجز سياسي في أوروبا ينعكس على قواعد عمل التكتل، مضيفا أن "إدراج دول جديدة دون مراجعة الأطر الحالية هو قرار غير حكيم".
ووفقًا لتصريحاته، فإن الانضمام يتطلب عملية طويلة ومعقدة من المواءمة التشريعية، مستشهدًا بدول البلقان كمثال، ومشددًا على أن "انضمام أوكرانيا ليس مطروحًا على جدول الأعمال في الوقت الحالي".
كما أشار كونتي إلى إمكانية النظر في منح أوكرانيا ودول أخرى وضع "الشريك المميز" لتحقيق منفعة متبادلة، بدلًا من العضوية الكاملة.