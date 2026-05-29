https://sarabic.ae/20260529/قاليباف-التنازلات-تُنتزع-بالقوة-لا-بالحوار-والاستعداد-للحرب-معيار-نجاح-أي-اتفاق-1113857085.html

قاليباف: التنازلات تُنتزع بالقوة لا بالحوار... والاستعداد للحرب معيار نجاح أي اتفاق

قاليباف: التنازلات تُنتزع بالقوة لا بالحوار... والاستعداد للحرب معيار نجاح أي اتفاق

سبوتنيك عربي

أكد رئيس البرلمان الإيراني، وكبير المفاوضين الإيرانيين في الحرب بين طهران وواشنطن وتل أبيب، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن إيران لا تنتزع التنازلات عبر... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T13:12+0000

2026-05-29T13:12+0000

2026-05-29T13:12+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg

وقال عبر منصة "إكس" إن طهران لا تثق بالوعود أو التصريحات، معتبرا أن "الأفعال وحدها هي المعيار"، وأكد أن إيران لن تقدم على أي خطوة قبل أن يبادر الطرف الآخر باتخاذ إجراءات عملية.كما اعتبر قاليباف أن الطرف الفائز في أي اتفاق هو "الأكثر استعدادًا للحرب في اليوم التالي"، في إشارة إلى أهمية الجاهزية العسكرية بالتوازي مع المسار التفاوضي.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260529/إعلام-كلفة-الحرب-الأمريكية-على-إيران-تخطت-95-مليار-دولار-1113843651.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار