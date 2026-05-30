القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنها شنت ضربات على البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة في أوكرانيا، وأشارت إلى أن القوات الروسية... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T09:22+0000

2026-05-30T09:37+0000

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة برية وبحرية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المطارات العسكرية".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 85 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 455 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وبحسب بيان الدفاع فإن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت وأسقطت 10 قنابل جوية موجهة، وصاروخ من طراز "هيمارس"، و352 طائرة دون طيار".وأوضح البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، غارات على نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

