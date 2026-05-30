https://sarabic.ae/20260530/القوات-الروسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1113883879.html
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنها شنت ضربات على البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة في أوكرانيا، وأشارت إلى أن القوات الروسية... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T09:22+0000
2026-05-30T09:22+0000
2026-05-30T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_0:40:1126:673_1920x0_80_0_0_d61a5e080f9931af6fceb666e92b8f46.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة برية وبحرية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المطارات العسكرية".وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 85 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 455 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وبحسب بيان الدفاع فإن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت وأسقطت 10 قنابل جوية موجهة، وصاروخ من طراز "هيمارس"، و352 طائرة دون طيار".وأوضح البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، غارات على نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260419/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-الطاقة-والصناعة-العسكرية-الأوكرانية--وزارة-الدفاع--1112684005.html
https://sarabic.ae/20260529/القوات-الروسية-تحرر-3-بلدات-وتوجه-5-ضربات-مشتركة-خلال-الأسبوع---وزارة-الدفاع-1113846799.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_89:0:1038:712_1920x0_80_0_0_75efcbd7347b70b145b9af4be0578d77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية - وزارة الدفاع
09:22 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 09:37 GMT 30.05.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنها شنت ضربات على البنية التحتية للمطارات العسكرية ومنشآت الوقود والطاقة في أوكرانيا، وأشارت إلى أن القوات الروسية حسنت مواضعها على جبهات القتال في نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة دقيقة برية وبحرية وطائرات مسيرة هجومية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى المطارات العسكرية".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.
وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 85 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وتابعت: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 455 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وبحسب بيان الدفاع فإن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت وأسقطت 10 قنابل جوية موجهة، وصاروخ من طراز "هيمارس"، و352 طائرة دون طيار".
كما جاء في البيان: "سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 180عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة حرب إلكترونية".
وأوضح البيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "المركز" الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 340 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وأضافت الوزارة: "حسّنت قوات مجموعة "الشمال" الروسية وضعها التكتيكي واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "شن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، غارات على نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.