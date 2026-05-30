بوتين: الصراع في أوكرانيا يقترب من النهاية... وطهران تنفي التوصل لاتفاق مع واشنطن

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يسمح بالقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.

2026-05-30T12:34+0000

وأعرب بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لكازاخستان، عن اعتقاده بأن "تحديد أطر زمنية محددة في ظل الصراع العسكري أمر مستحيل"، لافتًا إلى أن هذا ليس تهورًا فحسب، بل إنه نادر الحدوث عمليًا، ولن يفعله.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك زمرة فاسدة مرتبطة بشبكات فساد عالمية تستفيد من استمرار الحرب في أوكرانيا"، وأن "هذه الزمرة تدفع الرأي العام الأوروبي عبر وسائل إعلامها لدعم أوكرانيا، رغم أن كييف لا تستطيع هزيمة روسيا".ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران... وطهران تؤكد أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن حتى الآنأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الحصار البحري عن إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز فورًا.يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنه "لا اتفاق نهائي بعد" مع أمريكا.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجب فتح مضيق هرمز فورًا دون أي رسوم مرور في الاتجاهين، كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البدء في العودة إلى أوطانها.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مجرد إرسال مقترحات والرد عليها من أمريكا وإيران، فإن ذلك يعني تغليب لغة الحوار على الحرب"، مشيرًا إلى أن "إيران طلبت ربع الأرصدة المحتجزة وواشنطن مستعدة للإفراج عن جزء منها كبداية".فيضان مفاجئ لنهر الفرات يخلف أضرارًا بشرية ومادية في سورياارتفع منسوب نهر الفرات في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، نتيجة الأمطار الغزيرة في سوريا وتركيا، تزامنا مع ذوبان الثلوج في المرتفعات التركية.وفتحت السلطات التركية على الفور بوابات المفيض في سد "أتاتورك"، ما أدى إلى تدفقات مائية وصلت إلى 4 أضعاف مستوى الجريان الطبيعي، تسببت في أزمات إنسانية وخدمية واسعة في سوريا.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اتفاقية الموارد المائية بين دول المنبع والمصب مرورًا بسوريا تحدد أوقاتًا معينة لفتح بوابات السدود"، مشيرًا إلى "فتح 4 بوابات للتخفيف من الضغط على جانبي نهر الفرات، والحفاظ على أمن المواطنين".اقتصاديا... موجة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسهم العالمية بعد تقارير عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهرانصعدت الأسهم إلى مستوى قياسي وتراجع النفط، بعدما توصلت أمريكا وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار بينهما، بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم، وهو أوسع مقياس للأسهم العالمية، 0.3% إلى أعلى مستوى على الإطلاق، إذ عزز تراجع التوترات في الشرق الأوسط توقعات انخفاض أسعار النفط ونمو اقتصادي أقوى.وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأسواق المالية تحمي من التضخم لأنها تعتمد على العرض والطلب، وتوفر عوائد رأسمالية وتوزيعات أرباح، بخلاف العقارات والذهب".مصر تقود اعتماد 6 قرارات دولية لدعم النظم الصحية عالميا ضمن أعمال جمعية الصحة العالميةسلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الضوء على اعتماد 6 قرارات دولية هامة قادتها مصر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف بسويسرا.وأوضح المركز الإعلامي، وفقا لبيان وزارة الصحة والسكان، أن القرارات التي قادتها مصر، شملت الطب الشخصي، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، والعلاج لمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، مع دمجه ضمن الأجندة العالمية للأمراض غير السارية.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصر تُشارك الآن في وضع قرارات تتعلق بالتكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والأمراض المزمنة، مستفيدة من خبرتها الطويلة، وبرنامجها الطموح للتأمين الصحي الشامل (منذ 2018) الذي بدأ في محافظات القناة ويهدف لتغطية 110 ملايين مواطن".

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

