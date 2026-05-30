بوتين: الصراع في أوكرانيا يقترب من النهاية... وطهران تنفي التوصل لاتفاق مع واشنطن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يسمح بالقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته. 30.05.2026, سبوتنيك عربي
بوتين: الصراع في أوكرانيا يقترب من النهاية.. وطهران تنفي التوصل لاتفاق مع واشنطن
12:34 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 12:40 GMT 30.05.2026)
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الوضع في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، يسمح بالقول إن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.
وأعرب بوتين، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته لكازاخستان، عن اعتقاده بأن "تحديد أطر زمنية محددة في ظل الصراع العسكري أمر مستحيل"، لافتًا إلى أن هذا ليس تهورًا فحسب، بل إنه نادر الحدوث عمليًا، ولن يفعله.
في هذا السياق، قال الباحث الاستراتيجي ومدير مركز "جي إس إم" للدراسات، د. آصف ملحم، إن "الحرب تحولت إلى محاولة استنزاف، ولهذا فإن روسيا تتقدم ببطء مدروس حسب ظروف الميدان".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك زمرة فاسدة مرتبطة بشبكات فساد عالمية تستفيد من استمرار الحرب في أوكرانيا"، وأن "هذه الزمرة تدفع الرأي العام الأوروبي عبر وسائل إعلامها لدعم أوكرانيا، رغم أن كييف لا تستطيع هزيمة روسيا".
ترمب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران... وطهران تؤكد أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن حتى الآن
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الحصار البحري عن إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز فورًا.
يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنه "لا اتفاق نهائي بعد" مع أمريكا.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يجب فتح مضيق هرمز فورًا دون أي رسوم مرور في الاتجاهين، كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البدء في العودة إلى أوطانها.
في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الإقليمية والدولية، يوسف هزيمة، إنه "لا توجد فجوة بين أمريكا وإيران في المفاوضات، بل في الثقة بين الطرفين التي تحتاج إلى وقت لاستحضارها".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مجرد إرسال مقترحات والرد عليها من أمريكا وإيران، فإن ذلك يعني تغليب لغة الحوار على الحرب"، مشيرًا إلى أن "إيران طلبت ربع الأرصدة المحتجزة وواشنطن مستعدة للإفراج عن جزء منها كبداية".
فيضان مفاجئ لنهر الفرات يخلف أضرارًا بشرية ومادية في سوريا
ارتفع منسوب نهر الفرات في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، نتيجة الأمطار الغزيرة في سوريا وتركيا، تزامنا مع ذوبان الثلوج في المرتفعات التركية.
وفتحت السلطات التركية على الفور بوابات المفيض في سد "أتاتورك"، ما أدى إلى تدفقات مائية وصلت إلى 4 أضعاف مستوى الجريان الطبيعي، تسببت في أزمات إنسانية وخدمية واسعة في سوريا.
في هذا الصدد، أرجع الصحفي السوري، إبراهيم الإدلبي، أسباب ارتفاع منسوب نهر الفرات، إلى "الظروف الجوية في الـ20 يوما الماضية، التي شهدت منخفضات تعرضت لها المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اتفاقية الموارد المائية بين دول المنبع والمصب مرورًا بسوريا تحدد أوقاتًا معينة لفتح بوابات السدود"، مشيرًا إلى "فتح 4 بوابات للتخفيف من الضغط على جانبي نهر الفرات، والحفاظ على أمن المواطنين".
اقتصاديا... موجة ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسهم العالمية بعد تقارير عن اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران
صعدت الأسهم إلى مستوى قياسي وتراجع النفط، بعدما توصلت أمريكا وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار بينهما، بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم، وهو أوسع مقياس للأسهم العالمية، 0.3% إلى أعلى مستوى على الإطلاق، إذ عزز تراجع التوترات في الشرق الأوسط توقعات انخفاض أسعار النفط ونمو اقتصادي أقوى.
في هذا الصدد، قالت خبيرة أسواق المال، د. حنان رمسيس، إنه "عند ظهور بوادر تهدئة بين أمريكا وإيران ينخفض الذهب وترتفع الأسهم، خاصة قطاعات السياحة والخدمات المالية والبنوك، بينما يرتفع قطاع الذكاء الاصطناعي والنفط في حال التوتر".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأسواق المالية تحمي من التضخم لأنها تعتمد على العرض والطلب، وتوفر عوائد رأسمالية وتوزيعات أرباح، بخلاف العقارات والذهب".
مصر تقود اعتماد 6 قرارات دولية لدعم النظم الصحية عالميا ضمن أعمال جمعية الصحة العالمية
سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الضوء على اعتماد 6 قرارات دولية هامة قادتها مصر، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف بسويسرا.
وأوضح المركز الإعلامي، وفقا لبيان وزارة الصحة والسكان، أن القرارات التي قادتها مصر، شملت الطب الشخصي، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، والعلاج لمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، مع دمجه ضمن الأجندة العالمية للأمراض غير السارية.

في هذا الموضوع، قال مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، د. عاطف الشيتاني، إن "مصر أصبحت شريكًا فاعلًا في صياغة أجندة الصحة العالمية، خاصة ما يهم الدول النامية".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصر تُشارك الآن في وضع قرارات تتعلق بالتكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والأمراض المزمنة، مستفيدة من خبرتها الطويلة، وبرنامجها الطموح للتأمين الصحي الشامل (منذ 2018) الذي بدأ في محافظات القناة ويهدف لتغطية 110 ملايين مواطن".
