مستشار خامنئي: ترامب "يخون الدبلوماسية" للمرة الثالثة
سبوتنيك عربي
قال محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة" من خلال استمرار... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T10:59+0000
وكتب رضائي على مواقع التواصل: "كما هو متوقع، يخون الرئيس الأمريكي الدبلوماسية للمرة الثالثة، فبمواصلة الحصار البحري والمطالب المفرطة في المفاوضات، أثبت أكثر من أي وقت مضى أنه ليس مفاوضًا، وأنه يسعى لتحقيق أهداف أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعتبر أي اتفاق مع إيران اتفاقًا جيدًا، فيما شدد على أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي "قادرة تمامًا" على استئناف الحرب مع إيران..وقال هيغسيث في "منتدى شانغريلا" بسنغافورة: "أي اتفاق سيكون جيدا، بل ممتازًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحلى بالصبر في سبيل التوصل إليه.وأكد هيغسيث أن ترامب أعرب له شخصيًا عن نيته التحلي بالصبر، مضيفًا: "نحن قادرون تمامًا على استئناف العمليات "إذا لزم الأمر" و"مخزوناتنا مناسبة لذلك، سواء على الصعيد المحلي أو في بقية أنحاء العالم، نظرًا إلى طريقة موازنتنا بين الذخائر العالية التقنية وغيرها من الذخائر المنتجة بكميات أكبر".يُذكر أن عدة مصادر أمريكية ذكرت، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لتمديد وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق تنقصه الموافقة النهائية للرئيس دونالد ترامب.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة باكستانية، زخمًا متزايدًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز؛ وأعلن الرئيس الأمريكي لاحقًا تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات.
