الخارجية الليبية تؤكد رفض التوطين وتحذر من الانجرار وراء الشائعات بشأن الهجرة غير الشرعية
01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T20:49+0000
أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بياناً أكدت فيه متابعتها لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بشأن تنامي تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، وما يثار حول تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وجددت الوزارة، في بيانها الذي حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، تمسكها بالثوابت الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، مؤكدة موقفها المعلن الرافض لتوطين المهاجرين، ومشددة في الوقت ذاته على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات النافذة.
ودعت الوزارة، إلى تحري الدقة في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات التحريضية أو الشائعات غير المستندة إلى حقائق، محذرة من تبعاتها على المصلحة الوطنية وإيحاءاتها بانتهاك القوانين الوطنية.
كما شددت على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وسلامة العاملين فيها، وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بسمعة ليبيا أو الإخلال بقيمها الأخلاقية.
وأكدت الوزارة أهمية التعبير السلمي عن الرأي في إطار القانون، داعية إلى تجنب أي ممارسات فردية أو جماعية قد تضر بمصالح الدولة وعلاقاتها الدولية.
وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامها بحماية الأمن القومي الليبي
وصون حقوق المواطنين واحترام التزامات ليبيا الدولية، معربة عن ثقتها في وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم في التعبير ضمن الأطر القانونية.