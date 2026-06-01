الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة لقواتها، تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية تستهدف البلاد. 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T04:29+0000
الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات
04:16 GMT 01.06.2026 (تم التحديث: 04:29 GMT 01.06.2026)
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية التابعة لقواتها، تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية تستهدف البلاد.
وقالت رئاسة الأركان في بيان: "تتصدى حاليًا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".
وأكدت أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق "ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الأهداف المعادية".
ودعت السلطات الكويتية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة البيانات الرسمية بشأن تطورات الوضع.
ومن جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على برج اتصالات في جزيرة "سيريك" التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها شنت غارات جوية على رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للمسيرات في غوروك وقشم بإيران.
وأشارت "سنتكوم" إلى أن ضرباتها نُفذت يومي السبت والأحد (أمس وأول أمس)، ردًا على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية.