بكين بشأن قرار طرد صحفي أمريكي: مؤسسته منصة لـ"أفكار انفصالية"
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنها تنتهك مبدأ "الصين الواحدة"، وذلك من خلال توفيرها منصةً لنشر...
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنها تنتهك مبدأ "الصين الواحدة"، وذلك من خلال توفيرها منصةً لنشر "أوهام الانفصال" من قِبل أنصار "استقلال تايوان".
وقال جيان، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول إلغاء الصين تصريح إقامة مراسل الصحيفة، ما اضطرّه لمغادرة البلاد، إن "صحيفة نيويورك تايمز، توفر منصة لنشر الأوهام الانفصالية لأنصار استقلال تايوان، وتصف علنًا المنطقة الصينية - تايوان بأنها دولة"، مضيفًا أن الصحيفة بذلك "تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين وأمريكا".
وفيما يتعلق بالمراسل المذكور، أوضح جيان أنه "خلال فترة عمله في الصين، تم تسجيل حالات موثقة لإجرائه مقابلات بطرق احتيالية، ما يخالف لوائح عمل الصحفيين الأجانب في الصين"، وتابع: "وفقًا للقانون، قام الجانب الصيني بإلغاء تصريح الإقامة الخاص بالمراسل المعني".
وتعتبر بكين، تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين، وتشترط الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" على أي دولة ترغب في إقامة أو الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع الصين.
وتتهم الصين، الولايات المتحدة، مرارًا، ببيع الأسلحة إلى تايوان وخلق توتر في مضيق تايوان.
وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية وجزيرة تايوان عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الـ"كومينتانغ" بقيادة تشيانغ كاي شيك، إلى الجزيرة إثر هزيمتها في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني. واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، أصبح الجانبان يتواصلان عبر منظمات غير حكومية - جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان في بكين، ومؤسسة التبادلات عبر المضيق في تايبيه.