بكين بشأن قرار طرد صحفي أمريكي: مؤسسته منصة لـ"أفكار انفصالية"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بكين بشأن قرار طرد صحفي أمريكي: مؤسسته منصة لـ"أفكار انفصالية"
وقال جيان، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول إلغاء الصين تصريح إقامة مراسل الصحيفة، ما اضطرّه لمغادرة البلاد، إن "صحيفة نيويورك تايمز، توفر منصة لنشر الأوهام الانفصالية لأنصار استقلال تايوان، وتصف علنًا المنطقة الصينية - تايوان بأنها دولة"، مضيفًا أن الصحيفة بذلك "تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين وأمريكا".وتعتبر بكين، تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين، وتشترط الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" على أي دولة ترغب في إقامة أو الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع الصين.وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية وجزيرة تايوان عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الـ"كومينتانغ" بقيادة تشيانغ كاي شيك، إلى الجزيرة إثر هزيمتها في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني. واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، أصبح الجانبان يتواصلان عبر منظمات غير حكومية - جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان في بكين، ومؤسسة التبادلات عبر المضيق في تايبيه.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، اليوم الاثنين، صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنها تنتهك مبدأ "الصين الواحدة"، وذلك من خلال توفيرها منصةً لنشر "أوهام الانفصال" من قِبل أنصار "استقلال تايوان".
وقال جيان، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول إلغاء الصين تصريح إقامة مراسل الصحيفة، ما اضطرّه لمغادرة البلاد، إن "صحيفة نيويورك تايمز، توفر منصة لنشر الأوهام الانفصالية لأنصار استقلال تايوان، وتصف علنًا المنطقة الصينية - تايوان بأنها دولة"، مضيفًا أن الصحيفة بذلك "تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين وأمريكا".

وفيما يتعلق بالمراسل المذكور، أوضح جيان أنه "خلال فترة عمله في الصين، تم تسجيل حالات موثقة لإجرائه مقابلات بطرق احتيالية، ما يخالف لوائح عمل الصحفيين الأجانب في الصين"، وتابع: "وفقًا للقانون، قام الجانب الصيني بإلغاء تصريح الإقامة الخاص بالمراسل المعني".

وتعتبر بكين، تايوان جزءًا لا يتجزأ من الصين، وتشترط الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" على أي دولة ترغب في إقامة أو الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع الصين.

وتتهم الصين، الولايات المتحدة، مرارًا، ببيع الأسلحة إلى تايوان وخلق توتر في مضيق تايوان.

وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية الصينية وجزيرة تايوان عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الـ"كومينتانغ" بقيادة تشيانغ كاي شيك، إلى الجزيرة إثر هزيمتها في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني. واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، أصبح الجانبان يتواصلان عبر منظمات غير حكومية - جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان في بكين، ومؤسسة التبادلات عبر المضيق في تايبيه.
