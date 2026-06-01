خبير لـ"سبوتنيك": الاقتصاد اليمني يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة من التضخم التراكمي الحالي

أكد الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور شلال العفيف، أن رفع سعر صرف التعرفة الجمركية من 750 إلى 1550 ريالًا، لا يمكن قراءته كإجراء مالي منفصل عن الواقع الاقتصادي...

2026-06-01T18:01+0000

وقال العفيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "حتى مع إبقاء السلع الأساسية كالقمح والأرز والدواء والحليب خارج نطاق الزيادة، فإن التأثيرات التضخمية ستظل واسعة؛ لأن الاقتصاد اليمني يعتمد بصورة شبه كاملة على الاستيراد، وأي ارتفاع في تكاليف الاستيراد ينعكس تلقائيًا على أسعار السلع والخدمات والنقل والإنتاج".وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشكلة في اليمن اليوم ليست فقط نقص الإيرادات، بل حجم الاختلالات المتراكمة داخل مؤسسات الدولة، وارتفاع مستويات الفساد والهدر، وضعف كفاءة الإنفاق العام، فحين تكون بيئة الإدارة المالية تعاني من الفساد وضعف الرقابة وغياب الإصلاح المؤسسي، فإن أي زيادة في الجبايات تتحول غالبًا إلى عبء إضافي على المواطن والسوق، دون أن تنعكس بصورة حقيقية على الخدمات أو الاستقرار الاقتصادي.واستطرد قائلا: "اقتصاديًا، لا يمكن معالجة أزمة مالية عبر تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، بينما تظل ملفات الفساد والنفقات غير الرشيدة خارج دائرة المعالجة؛ لأن زيادة الإيرادات دون إصلاحات هيكلية حقيقية تشبه محاولة ملء خزان مثقوب، فالمشكلة ليست فقط في حجم الموارد، بل في كيفية إدارتها وحمايتها من الهدر والاستنزاف".وشدد الخبير الاقتصادي على أن فرض أعباء جمركية إضافية في هذا التوقيت قد يدفع الاقتصاد نحو حالة أكثر خطورة من الركود التضخمي، حيث ترتفع الأسعار وتتآكل القدرة الشرائية، بينما يتراجع النشاط الاقتصادي والاستثماري.وقال العفيف إن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ من: مكافحة الفساد المالي والإداري، وترشيد الإنفاق العام، وإصلاح المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوجيه الموارد نحو الخدمات والتنمية والاستقرار النقدي.وختم بالقول: "أما الاكتفاء برفع الرسوم والتعرفة الجمركية دون إصلاح جذور الأزمة، فلن يؤدي غالبًا إلا إلى زيادة الضغوط المعيشية على المواطن، وتوسيع حالة الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي، دون تحقيق معالجة مستدامة للأزمة المالية للدولة. فالاقتصاد لا يُبنى بالجباية فقط، بل بالإدارة الرشيدة والثقة والإصلاح الحقيقي".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

