خبير لـ"سبوتنيك": الاقتصاد اليمني يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة من التضخم التراكمي الحالي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
خبير لـ"سبوتنيك": الاقتصاد اليمني يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة من التضخم التراكمي الحالي

حصري
أكد الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور شلال العفيف، أن رفع سعر صرف التعرفة الجمركية من 750 إلى 1550 ريالًا، لا يمكن قراءته كإجراء مالي منفصل عن الواقع الاقتصادي والإداري الذي تعيشه البلاد.
وقال العفيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "حتى مع إبقاء السلع الأساسية كالقمح والأرز والدواء والحليب خارج نطاق الزيادة، فإن التأثيرات التضخمية ستظل واسعة؛ لأن الاقتصاد اليمني يعتمد بصورة شبه كاملة على الاستيراد، وأي ارتفاع في تكاليف الاستيراد ينعكس تلقائيًا على أسعار السلع والخدمات والنقل والإنتاج".
وأشار العفيف إلى أن القضية الأعمق لا تتعلق فقط بقرار رفع التعرفة الجمركية، بل بالسؤال الجوهري: "هل يمكن لأي سياسة إيرادية أن تنجح في ظل غياب الإصلاحات المالية والاقتصادية الحقيقية؟".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المشكلة في اليمن اليوم ليست فقط نقص الإيرادات، بل حجم الاختلالات المتراكمة داخل مؤسسات الدولة، وارتفاع مستويات الفساد والهدر، وضعف كفاءة الإنفاق العام، فحين تكون بيئة الإدارة المالية تعاني من الفساد وضعف الرقابة وغياب الإصلاح المؤسسي، فإن أي زيادة في الجبايات تتحول غالبًا إلى عبء إضافي على المواطن والسوق، دون أن تنعكس بصورة حقيقية على الخدمات أو الاستقرار الاقتصادي.
واستطرد قائلا: "اقتصاديًا، لا يمكن معالجة أزمة مالية عبر تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، بينما تظل ملفات الفساد والنفقات غير الرشيدة خارج دائرة المعالجة؛ لأن زيادة الإيرادات دون إصلاحات هيكلية حقيقية تشبه محاولة ملء خزان مثقوب، فالمشكلة ليست فقط في حجم الموارد، بل في كيفية إدارتها وحمايتها من الهدر والاستنزاف".
ونوه العفيف إلى أنه في ظل الأوضاع العالمية الحالية، مع اضطرابات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتوترات في مضيق هرمز وباب المندب، فإن الأسواق المحلية تواجه أصلًا موجة تضخم مستورد.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن فرض أعباء جمركية إضافية في هذا التوقيت قد يدفع الاقتصاد نحو حالة أكثر خطورة من الركود التضخمي، حيث ترتفع الأسعار وتتآكل القدرة الشرائية، بينما يتراجع النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وقال العفيف إن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ من: مكافحة الفساد المالي والإداري، وترشيد الإنفاق العام، وإصلاح المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوجيه الموارد نحو الخدمات والتنمية والاستقرار النقدي.
وختم بالقول: "أما الاكتفاء برفع الرسوم والتعرفة الجمركية دون إصلاح جذور الأزمة، فلن يؤدي غالبًا إلا إلى زيادة الضغوط المعيشية على المواطن، وتوسيع حالة الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي، دون تحقيق معالجة مستدامة للأزمة المالية للدولة. فالاقتصاد لا يُبنى بالجباية فقط، بل بالإدارة الرشيدة والثقة والإصلاح الحقيقي".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
وتسيطر "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
