روسيا: يجب أن يستند تقييم حادث سقوط مسيرة في رومانيا إلى حقائق موثوقة لا شعارات سياسية
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أنه يجب الكشف عن ملابسات حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا من خلال تحقيق نزيه وغير...
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أنه يجب الكشف عن ملابسات حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا من خلال تحقيق نزيه وغير مسيس، وأن يستند تقييم الحادثة إلى حقائق موثوقة لا إلى شعارات سياسية، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للمشاركة فيه.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ينبغي الكشف عن جميع ملابسات الحادث من خلال تحقيق شامل ونزيه وغير مسيس، بمشاركة الجانب الروسي بالدرجة الأولى. نحن على استعداد لإجرائه".
وأوضح أنه للتحقيق في الحادثة، يجب تسليم البيانات الموضوعية وحطام الطائرة المسيّرة إلى روسيا لفحصها، مؤكدا أن ذلك وحده سيمكن موسكو من تحديد ما جرى بدقة.
وأضاف نيبينزيا: "يجب أن يستند أي تقييم لمثل هذه الحوادث إلى حقائق موثوقة، لا إلى شعارات سياسية".
وتابع: "نعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن حادثة الطائرة المسيّرة وقعت في اليوم التالي لطلب (فلاديمير) زيلينسكي من الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، وشكواه العلنية من تجاهل واشنطن لمطالبه".
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستعلن في وقت لاحق عن إجراءات محددة رداً على قرار رومانيا اعتبار القنصل العام الروسي في كونستانتسا "شخصاً غير مرغوب فيه".
وقالت زاخاروفا ردا على سؤال لوسائل الإعلام بهذا الخصوص: "سيتم الإعلان عن الإجراءات المحددة لاحقا".