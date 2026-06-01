روسيا: يجب أن يستند تقييم حادث سقوط مسيرة في رومانيا إلى حقائق موثوقة لا شعارات سياسية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا: يجب أن يستند تقييم حادث سقوط مسيرة في رومانيا إلى حقائق موثوقة لا شعارات سياسية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أنه يجب الكشف عن ملابسات حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا من خلال تحقيق نزيه وغير... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ينبغي الكشف عن جميع ملابسات الحادث من خلال تحقيق شامل ونزيه وغير مسيس، بمشاركة الجانب الروسي بالدرجة الأولى. نحن على استعداد لإجرائه".وأضاف نيبينزيا: "يجب أن يستند أي تقييم لمثل هذه الحوادث إلى حقائق موثوقة، لا إلى شعارات سياسية".وتابع: "نعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن حادثة الطائرة المسيّرة وقعت في اليوم التالي لطلب (فلاديمير) زيلينسكي من الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، وشكواه العلنية من تجاهل واشنطن لمطالبه".
روسيا: يجب أن يستند تقييم حادث سقوط مسيرة في رومانيا إلى حقائق موثوقة لا شعارات سياسية

20:47 GMT 01.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonيغادر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على اليمين، اجتماع مجلس الأمن، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة.
يغادر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على اليمين، اجتماع مجلس الأمن، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أنه يجب الكشف عن ملابسات حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا من خلال تحقيق نزيه وغير مسيس، وأن يستند تقييم الحادثة إلى حقائق موثوقة لا إلى شعارات سياسية، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للمشاركة فيه.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ينبغي الكشف عن جميع ملابسات الحادث من خلال تحقيق شامل ونزيه وغير مسيس، بمشاركة الجانب الروسي بالدرجة الأولى. نحن على استعداد لإجرائه".
وأوضح أنه للتحقيق في الحادثة، يجب تسليم البيانات الموضوعية وحطام الطائرة المسيّرة إلى روسيا لفحصها، مؤكدا أن ذلك وحده سيمكن موسكو من تحديد ما جرى بدقة.
وأضاف نيبينزيا: "يجب أن يستند أي تقييم لمثل هذه الحوادث إلى حقائق موثوقة، لا إلى شعارات سياسية".
بوتين: روسيا ستجري تحقيقا إذا تم تسليمها بيانات حول الطائرة المسيرة التي سقطت في رومانيا
29 مايو, 15:41 GMT
وتابع: "نعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن حادثة الطائرة المسيّرة وقعت في اليوم التالي لطلب (فلاديمير) زيلينسكي من الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب صواريخ منظومة باتريوت الأمريكية، وشكواه العلنية من تجاهل واشنطن لمطالبه".
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستعلن في وقت لاحق عن إجراءات محددة رداً على قرار رومانيا اعتبار القنصل العام الروسي في كونستانتسا "شخصاً غير مرغوب فيه".
وقالت زاخاروفا ردا على سؤال لوسائل الإعلام بهذا الخصوص: "سيتم الإعلان عن الإجراءات المحددة لاحقا".
