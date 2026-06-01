فرنسا تحظر مشاركة إسرائيل في أكبر معرض دولي للأسلحة في أوروبا... وتل أبيب ترد

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
فرنسا تحظر مشاركة إسرائيل في أكبر معرض دولي للأسلحة في أوروبا... وتل أبيب ترد

16:47 GMT 01.06.2026
أبلغت فرنسا، وزارة الدفاع الإسرائيلية بقرار يقضي بمنع مشاركة إسرائيل في معرض "يوروساتوري 2026"، أكبر معرض دولي للصناعات الدفاعية والأسلحة في أوروبا، والمقرر إقامته في باريس من 15 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري.
وبموجب القرار، لن تتمكن وزارة الدفاع الإسرائيلية من المشاركة الرسمية في المعرض أو إقامة جناح خاص بها، كما يُحظر على الشركات الدفاعية الإسرائيلية عرض أنظمة القتال والأسلحة الهجومية، مع السماح فقط بعرض منتجات وأنظمة الدفاع الجوي.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحظر يشمل منع ممثلي الحكومة الإسرائيلية من المشاركة الرسمية، إضافة إلى منع إقامة جناح وطني أو عرض منظومات هجومية داخل المعرض.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
ماكرون: فرنسا ستساعد لبنان في التحضير للمفاوضات مع إسرائيل
22 أبريل, 03:54 GMT
وفي بيان رسمي، وصفت الوزارة الإسرائيلية، القرار الفرنسي بأنه "مخزٍ"، ويعكس اعتبارات سياسية وتجارية بحتة، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة من المواقف التي تعتبرها تل أبيب مناهضة لإسرائيل.
وأضافت الوزارة، أن "باريس تتبنى خلال السنوات الأخيرة نهجاً متكرراً تجاه الصناعات الدفاعية الإسرائيلية"، معتبرة أن "القرار يتعارض مع المبادئ التي تعلن فرنسا التزامها بها، وعلى رأسها قيم الحرية والديمقراطية".
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس وتل أبيب توترا متزايدا على خلفية التطورات العسكرية في المنطقة، خاصة بعد مطالبة فرنسا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التصعيد في لبنان والعمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان.
ويُعد معرض "يوروساتوري" من أبرز وأكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم، ويُقام كل عامين بالقرب من باريس، إلا أن مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه واجهت خلال السنوات الأخيرة عدة قيود أبرزها استبعاد شركات مرتبطة بالعمليات العسكرية في غزة ولبنان.
