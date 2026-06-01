فرنسا تحظر مشاركة إسرائيل في أكبر معرض دولي للأسلحة في أوروبا... وتل أبيب ترد
أبلغت فرنسا، وزارة الدفاع الإسرائيلية بقرار يقضي بمنع مشاركة إسرائيل في معرض "يوروساتوري 2026"، أكبر معرض دولي للصناعات الدفاعية والأسلحة في أوروبا، والمقرر... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T16:47+0000
أبلغت فرنسا، وزارة الدفاع الإسرائيلية بقرار يقضي بمنع مشاركة إسرائيل في معرض "يوروساتوري 2026"، أكبر معرض دولي للصناعات الدفاعية والأسلحة في أوروبا، والمقرر إقامته في باريس من 15 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري.
وبموجب القرار، لن تتمكن وزارة الدفاع الإسرائيلية من المشاركة الرسمية في المعرض أو إقامة جناح خاص بها، كما يُحظر على الشركات الدفاعية الإسرائيلية عرض أنظمة القتال والأسلحة الهجومية، مع السماح فقط بعرض منتجات وأنظمة الدفاع الجوي.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحظر يشمل منع ممثلي الحكومة الإسرائيلية من المشاركة الرسمية، إضافة إلى منع إقامة جناح وطني أو عرض منظومات هجومية داخل المعرض.
وفي بيان رسمي، وصفت الوزارة الإسرائيلية، القرار الفرنسي بأنه "مخزٍ"، ويعكس اعتبارات سياسية وتجارية بحتة، مؤكدة أنه يأتي ضمن سلسلة من المواقف التي تعتبرها تل أبيب مناهضة لإسرائيل.
وأضافت الوزارة، أن "باريس تتبنى خلال السنوات الأخيرة نهجاً متكرراً تجاه الصناعات الدفاعية الإسرائيلية"، معتبرة أن "القرار يتعارض مع المبادئ التي تعلن فرنسا التزامها بها، وعلى رأسها قيم الحرية والديمقراطية".
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس وتل أبيب توترا متزايدا على خلفية التطورات العسكرية في المنطقة، خاصة بعد مطالبة فرنسا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي
لمناقشة التصعيد في لبنان والعمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان.
ويُعد معرض "يوروساتوري" من أبرز وأكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم، ويُقام كل عامين بالقرب من باريس، إلا أن مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه واجهت خلال السنوات الأخيرة عدة قيود أبرزها استبعاد شركات مرتبطة بالعمليات العسكرية في غزة ولبنان.